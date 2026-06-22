/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique de la région de Lanaudière/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor
22 juin, 2026, 07:00 ET
QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - La députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme France-Élaine Duranceau, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant un soutien au secteur touristique de la région de Lanaudière.
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Date :
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Le 22 juin 2026
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Heure :
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11 h 15
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Lieu :
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Rawdon
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 22 juin 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor
Source : Hugo Paquette, Conseiller politique, Bureau de comté de la députée de Bertrand, 819 326-1020, [email protected]
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