/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique de la région de Lanaudière/

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - La députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Mme France-Élaine Duranceau, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant un soutien au secteur touristique de la région de Lanaudière.

Date : Le 22 juin 2026 Heure : 11 h 15 Lieu : Rawdon

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 22 juin 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : Hugo Paquette, Conseiller politique, Bureau de comté de la députée de Bertrand, 819 326-1020, [email protected]