/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique de la région de la Côte-Nord/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre du Tourisme
18 juin, 2026, 10:00 ET
QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, et le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant un soutien au secteur touristique de la région de la Côte-Nord.
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Date :
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Le 18 juin 2026
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Heure :
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15 h
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Lieu :
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Baie-Comeau
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 13 h le 18 juin 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.
SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme
Source : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]
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