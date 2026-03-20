/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le développement touristique de la région de l'Outaouais/

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, et le député de Gatineau, M. Robert Bussière, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant un soutien au secteur touristique de la région de l'Outaouais.

Date : Le 20 mars 2026





Heure : 11 h



Lieu : Wakefield

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 20 mars 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]