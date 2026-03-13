/R E P R I S E --Avis aux médias - ANNONCE EN LIEN AVEC LE SECTEUR FORESTIER/

Nouvelles fournies par

Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts

13 mars, 2026, 07:00 ET

QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, et le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, M. Constant Awashish, invitent les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec le secteur forestier en Haute-Mauricie.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du chef du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan, M. Jean-Claude Mequish, le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, M. Sipi Flamand, et la cheffe du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, Mme Vivianne Chilton.

Date

Le 13 mars 2026


Heure

11 h


Lieu

La Tuque (Mauricie)

Pour y participer, les représentants et représentantes des médias doivent s'accréditer avant le jeudi 12 mars, à 16 h, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'annonce sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.

Source :

Naomy Martin
Attachée de presse Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
5700, 4e Avenue Ouest
Québec (Québec) G1H 6R1 
Cell. : 367 977-7465
[email protected] 

SOURCE Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Profil de l'entreprise

Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Compagnie(s) connexe(s)

Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts