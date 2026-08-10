Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques du Bas-Saint-Laurent en 2026 : du 15 au 30 août inclusivement

RIMOUSKI, QC, le 10 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population que la période de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques dans le Bas-Saint-Laurent pour la saison 2026 se déroulera du 15 au 30 août inclusivement.

Il est obligatoire de détenir un permis d'intervention pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques. Ce permis autorise son détenteur ou sa détentrice à récolter un maximum de 22,5 m³ apparents de bois, à 1,85 $ plus taxes le mètre cube apparent. Ce taux peut être mis à jour en tout temps. Les personnes qui désirent obtenir un permis doivent en faire la demande en ligne uniquement.

Rappelons que la récolte de bois de chauffage est limitée aux essences prescrites dans les secteurs de récolte désignés sur les documents liés au permis. Comme toute intervention en forêt, cette activité est soumise à des règles strictes auxquelles le détenteur ou la détentrice du permis doit se conformer.

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Information :

Julie Gaudreault, conseillère en communication

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

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Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts