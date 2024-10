/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce des ministres Champagne Jourdain et Lafrenière concernant l'accès aux services gouvernementaux au Nunavik/

KUUJJUAQ, QC, le 16 oct. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et la présidente de l'Administration régionale Kativik, Hilda Snowball, invitent les représentantes et représentants des médias à assister à une activité de presse au cours de laquelle ils annonceront un projet visant à améliorer l'accès aux services gouvernementaux au Nunavik.

Date : 17 octobre 2024



Heure : 10 h



Lieu : Kuujjuaq (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)

