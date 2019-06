/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce de la solution de RH et de paye de prochaine génération/

OTTAWA, le 11 juin 2019 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, Joyce Murray, aux côtés de l'équipe ProGen, fera le point sur l'état d'avancement de la nouvelle solution de RH et de paye et annoncera les fournisseurs qui ont été retenus.

Une séance d'information technique avec les responsables ministériels précèdera l'allocution de la ministre Murray. La ministre sera accompagnée de Greg Fergus, secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, de Steve MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, et de Debi Daviau, présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada.

Une rencontre avec les médias suivra la séance d'information technique et l'allocution.

Date et heure

Mercredi 12 juin 2019, 12h30

12 h 30 -Séance d'information technique

13 h - Allocution officielle

13 h 20 - Séance de questions et réponses à l'intention des médias

Lieu

219, avenue Laurier Ouest, 3e étage

Salle 3004

Ottawa, Ontario

Tous les journalistes canadiens peuvent assister à la conférence de presse par téléconférence.

Numéros de téléphone : 1-866-805-7923 / 613-960-7518

Code d'accès : 6740767#

Renseignements: Personnes-ressources (médias) : Farees Nathoo, Relations avec les médias, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, 613-369-3170; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Ligne sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), ATS (appareil de télécommunications pour les sourds): 613-369-9371, Courriel : media@tbs-sct.gc.ca

