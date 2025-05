OTTAWA, ON, le 26 mai 2025 /CNW/ - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Du 25 au 31 mai, la Semaine nationale de l'accessibilité souligne le leadership, la résilience et la contribution des personnes en situation de handicap au Canada. Elle nous rappelle aussi les progrès réalisés, ainsi que le travail qu'il reste à faire, pour bâtir une société véritablement accessible et inclusive, à commencer par notre façon de concevoir nos milieux de travail, de mettre en œuvre les programmes et services et de nous soutenir mutuellement.

Cette année marque une étape clé pour l'accessibilité dans la fonction publique canadienne. En 2019, le Bureau pour l'accessibilité au sein de la fonction publique a lancé Rien sans nous : Stratégie sur l'accessibilité au sein de la fonction publique du Canada, qui énonçait l'engagement d'embaucher 5 000 nouvelles personnes en situation de handicap d'ici 2025. Je suis fier de vous informer que nous avons dépassé cet objectif et que nous avons accueilli près de 7 000 fonctionnaires en situation de handicap.

Cela a été possible grâce à des initiatives comme le Passeport pour l'accessibilité en milieu de travail du gouvernement du Canada, désormais adopté par plus de 60 ministères, et le service de bibliothèque de prêt, qui offre un accès rapide à des technologies d'adaptation.

Bien que ces réalisations soient encourageantes, l'accessibilité demeure un engagement continu. L'inclusion doit être intégrée à la façon dont nous embauchons, soutenons et habilitons les fonctionnaires. En nous appuyant sur les expériences vécues par les personnes en situation de handicap et en collaborant avec les personnes qui militent pour l'accessibilité et des spécialistes, nous transformons la fonction publique fédérale en un milieu de travail plus inclusif, plus équitable et plus accessible.

La Semaine nationale de l'accessibilité 2025 est à la fois une célébration et un appel à l'action. Ensemble, nous bâtissons une fonction publique où l'accessibilité n'est pas seulement une question de politique; c'est une pratique quotidienne qui permet à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes de réaliser leur plein potentiel. »

