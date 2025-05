OTTAWA, ON, le 27 mai 2025 /CNW/ - Il est essentiel que l'efficacité et l'efficience soient au cœur de toutes les activités gouvernementales. Le gouvernement du Canada est déterminé à maximiser les investissements qui génèrent de la croissance et à obtenir des résultats.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a déposé devant la Chambre des communes le Budget principal des dépenses 2025-2026 du gouvernement du Canada, qui présente des investissements prioritaires dans le logement, les Forces armées canadiennes, les communautés autochtones, les soins dentaires, les services frontaliers et les prestations aux anciens combattants et anciennes combattantes. Sont également inclus les paiements de transfert aux provinces et aux territoires, notamment ceux pour les soins de santé, et des paiements aux contribuables, y compris des prestations aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.

Les données sur les dépenses et les objectifs de rendement du gouvernement sont également publiées dans l'InfoBase du GC, un outil en ligne qui présente les chiffres sous forme de récits visuels faciles à comprendre.

« Les Canadiens et Canadiennes s'attendent à ce que leur gouvernement investisse de manière responsable et transparente dans les domaines qui comptent le plus à leurs yeux. Le budget principal des dépenses décrit clairement comment notre gouvernement s'affaire à répondre aux priorités de la population canadienne, à relever les défis et à saisir les possibilités qui se présenteront. »

- L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor

Le Budget principal des dépenses 2025-2026 fournit des renseignements sur les dépenses budgétaires prévues de 486,9 milliards de dollars pour 130 organisations. Ce montant comprend 294,8 milliards de dollars de paiements de transfert à d'autres ordres de gouvernement, à d'autres organisations et à des contribuables.

Le budget principal des dépenses comprend également les autorisations accordées en vertu des mandats spéciaux du gouverneur général afin d'assurer le fonctionnement des services publics essentiels pendant la dissolution du Parlement.

Les documents sur le budget principal des dépenses comprennent les plans ministériels, les rapports sur les résultats ministériels, le budget principal des dépenses et le budget supplémentaire des dépenses, qui sont déposés tout au long de l'exercice en fonction des besoins.

Les montants des dépenses figurant dans le budget des dépenses représentent les sommes maximales qui peuvent être dépensées par chaque organisation fédérale demandant l'autorisation de dépenser.

