/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce d'une importante aide financière au Centre national de cyclisme de Bromont/

QUÉBEC, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncée une aide financière pour la région touristique des Cantons-de-l'Est.

Date : Le mardi 6 août 2019



Heure : 13 h



Lieu : Centre national de cyclisme de Bromont

400, rue Shefford

Bromont (Québec) J2L 3E7

