/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Annonce d'un investissement pour favoriser le libre-choix des femmes/

QUÉBEC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera un soutien financier à des organismes qui favorisent le libre-choix des femmes.

Note aux médias : Les membres des médias qui souhaitent participer à cet événement doivent s'inscrire avant 9 h (HNE) le 29 janvier 2024, en envoyant un courriel à [email protected].

Date : Lundi 29 janvier 2024



Heure : 14 h



Lieu : Québec





** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités le lundi 29 janvier 2024.

