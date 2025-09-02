/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce d'un investissement destiné à un acteur clé de la sécurité alimentaire à Lotbinière/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire
02 sept, 2025, 07:05 ET
QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, invitent les représentants des médias à assister à une annonce concernant un organisme communautaire de Lotbinière qui met en œuvre un projet innovant visant à améliorer la sécurité alimentaire et à soutenir les familles de la région.
|
Date :
|
Mardi 2 septembre 2025
|
Heure :
|
10 h 30
|
Lieu :
|
Lotbinière (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)
Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire
Source: Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, [email protected]
Partager cet article