Avis aux médias - Annonce d'un investissement destiné à un acteur clé de la sécurité alimentaire à Lotbinière

29 août, 2025, 12:05 ET

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, invitent les représentants des médias à assister à une annonce concernant un organisme communautaire de Lotbinière qui met en œuvre un projet innovant visant à améliorer la sécurité alimentaire et à soutenir les familles de la région.

Date :

Mardi 2 septembre 2025

Heure :

10 h 30

Lieu :

Lotbinière (Le lieu vous sera précisé au moment de votre inscription.)


Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

