/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Annonce concernant le développement du secteur des croisières au Québec/

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, invite les représentants des médias à une conférence de presse à l'occasion de l'inauguration du nouvel accueil touristique du terminal de croisières du Port de Québec. Elle en profitera pour annoncer un nouveau soutien au développement du secteur des croisières au Québec.

Date : Le 25 mars 2026







Heure : 8 h 45



Lieu : Port de Québec

Les journalistes qui souhaitent prendre part à la conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 25 mars 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. Le lieu exact où se tiendra la mêlée de presse leur sera ensuite communiqué.

SOURCE Ministère du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]