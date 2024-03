/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - 15e édition de la remise du prix Égalité Thérèse-Casgrain - Dévoilement des lauréates et lauréats/

QUÉBEC, le 22 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, convie les représentantes et représentants des médias à assister à la 15e édition de la remise du prix Égalité Thérèse-Casgrain.

Rappelons que ce prix vise à inciter les filles et les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, professionnelles, sociales ou politiques, et à encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait. Il permet également de reconnaître collectivement l'apport significatif et historique des groupes de femmes à la progression de l'égalité au Québec.

Les journalistes qui souhaitent couvrir l'événement sont tenus de confirmer leur présence en précisant leur nom et le média à l'adresse suivante avant 12 h le lundi 25 mars : [email protected].

Date : Le lundi 25 mars

Heure : Arrivée à 16 h 30, début de la cérémonie à 16 h 45

Lieu : Le lieu de la cérémonie sera indiqué aux médias ayant confirmé leur présence au : [email protected].

Synthèse des activités ouvertes aux médias

Accès à la cérémonie de remise de prix Prise de photo de l'ensemble des participantes et participants et des lauréates et lauréats

