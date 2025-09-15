/R E P E A T -- INVITATION AUX MÉDIAS - Inauguration de l'incubateur d'entreprises espace konect/

BROMONT, QC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, ministre responsable de la région de l'Estrie et députée de Brome--Missisquoi, Mme Isabelle Charest, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, invite les représentants des médias à l'inauguration de l'incubateur d'entreprises espace konect.

Date : Le 15 septembre 2025 Heure : 9 h 45 Endroit : Bromont

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront participer à l'événement.

