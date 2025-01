Les finances ne cessent de se détériorer

Vivre d'une paie à l'autre, devoir puiser dans ses économies pour faire face à la hausse des coûts

Le « plus grand risque financier » de 2025 : Ne pas avoir assez d'argent pour faire face aux dépenses imprévues

TORONTO, le 23 janv. 2025 /CNW/ - La hausse des coûts continue d'éroder les liquidités des Canadiens, et plus de la moitié (55 %) de nos compatriotes se disent paralysés financièrement. Près de la moitié (48 %) des gens interrogés déclarent ne plus être en mesure de maintenir leur niveau de vie et plus d'un quart (29 %) admettent voir leurs finances se détériorer continuellement.

Autres préoccupations pressantes des Canadiens interrogés dans le cadre du Sondage RBC sur la flexibilité financière - édition d'hiver :

48 % des personnes interrogées estiment qu'elles ne seront jamais en mesure de progresser financièrement

47 % des personnes interrogées trouvent difficile de penser à leur avenir financier alors qu'elles ont du mal à faire face aux dépenses quotidiennes

44 % des personnes interrogées s'inquiètent, indiquant qu'il ne s'agit pas de savoir si elles manqueront d'argent pour vivre confortablement, mais plutôt du moment où cette réalité les touchera

18 % des personnes interrogées ont déjà le sentiment d'être au bord du gouffre financier

« La flexibilité financière continue de se détériorer et il n'est pas surprenant que les Canadiens soient anxieux et incertains des mesures qu'ils peuvent prendre pour tenter de retrouver leur équilibre », a déclaré Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. « L'on ferait appel à l'expertise d'un professionnel de la santé, s'il s'agissait d'un problème de santé. Nous invitons les Canadiens à adopter la même approche et à confier leur santé financière à un expert financier. »

Les résultats du sondage RBC ont également révélé d'autres inquiétudes soulevées par les Canadiens :

La moitié des personnes interrogées (50 %) consacre la totalité de leurs revenus aux factures et aux dépenses essentielles.

Près de la moitié des personnes interrogées vivent d'une paie à l'autre, et ont puisé dans leur fonds d'urgence ou dans leur épargne-retraite pour faire face à la hausse des coûts (47 % dans chaque cas).

Plus d'un quart des personnes interrogées (27 %) s'endettent pour faire face à leurs besoins de base mensuels.

Près d'un quart des personnes interrogées (23 %) ont déjà demandé de l'aide à des membres de leur famille ou ont déménagé chez des proches pour arriver à joindre les deux bouts.

Les Canadiens, déjà sous pression, expriment également leur inquiétude quant à leur capacité à faire face à des dépenses imprévues. Une majorité d'entre eux (60 %) craint de ne pas avoir assez d'argent pour faire face à des dépenses imprévues, et 44 % disent qu'il s'agit là de leur plus grand risque financier pour l'année à venir.

Toutes ces raisons devraient inciter les Canadiens de faire appel à un conseiller, déclare Mme Felx « Nous avons plus de 12 000 conseillers à travers le pays qui peuvent vous rencontrer, dans l'une de nos succursales bancaires, en ligne ou par téléphone, et vous proposer des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé, vous présenter notamment des options pour gérer les dettes et les dépenses courantes et faire face à des imprévues. »

RBC met gratuitement à la disposition des Canadiens une vaste gamme de conseils et d'expertise financiers sur sa plateforme numérique Mes finances d'abord pour les aider à rebâtir une solide base financière et à prendre en main leur bien-être financier à long terme. Le contenu, les ressources et les outils offerts sont accessibles au rbcroyalbank.com/fr-ca/mes-finances-dabord.

Info-éclair : Sondage RBC sur la flexibilité financière - Édition d'hiver

Quelques résultats - Résultats nationaux, régionaux et selon le sexe

RÉPONSE Can C.-B. Alb. Sask./Man. Ont. Qc Prov. de l'Atl. L F La hausse des coûts me paralyse financièrement 55 % 59 % 55 % 56 % 54 % 47 % 73 % 50 % 59 % La hausse des coûts m'empêche de maintenir mon niveau de vie 48 % 53 % 49 % 46 % 48 % 42 % 61 % 46 % 50 % Les finances ne cessent de se détériorer 29 % 32 % 28 % 31 % 32 % 24 % 32 % 28 % 31 % Je ne pense pas être en mesure de progresser financièrement 48 % 57 % 51 % 52 % 50 % 33 % 62 % 44 % 52 % Difficile de penser à son avenir financier lorsqu'on a du mal à faire face aux

dépenses quotidiennes 47 % 48 % 53 % 54 % 45 % 40 % 59 % 43 % 51 % Il ne s'agit pas de savoir si je manquerai d'argent pour vivre confortablement,

mais plutôt de quand cette réalité me touchera 44 % 46 % 45 % 43 % 45 % 43 % 42 % 40 % 48 % J'ai l'impression d'être déjà au bord d'un gouffre financier 18 % 22 % 15 % 23 % 16 % 18 % 18 % 14 % 21 % Je consacre tout mon revenu aux factures et aux dépenses essentielles 50 % 54 % 47 % 55 % 51 % 43 % 64 % 46 % 55 % Je vis d'une paie à l'autre 47 % 47 % 51 % 50 % 49 % 38 % 57 % 42 % 53 % J'ai dû puiser dans mon fonds d'urgence ou dans mon épargne-retraite

pour faire face à la hausse des coûts 47 % 50 % 52 % 56 % 47 % 40 % 54 % 45 % 50 % Je m'endette pour faire face à mes besoins de base mensuels 27 % 29 % 26 % 33 % 26 % 23 % 36 % 24 % 30 % J'ai dû demander une aide financière à des membres de ma famille ou

j'ai déménagé chez des proches pour arriver à joindre les deux bouts 23 % 29 % 27 % 24 % 24 % 17 % 24 % 22 % 25 % Je crains de ne pas avoir assez d'argent pour faire face à mes dépenses

imprévues 60 % 60 % 62 % 66 % 60 % 53 % 67 % 54 % 65 % Mon plus grand risque financier dans la prochaine année est de ne pas

pouvoir faire face aux éventuelles dépenses imprévues 44 % 46 % 50 % 52 % 44 % 36 % 56 % 41 % 48 %



Info-éclair : Sondage RBC sur la flexibilité financière - Édition d'hiver

Quelques résultats - Selon les générations

RÉPONSE Échelle nat. Génération Y (Âge : entre

29 et 44 ans) Génération X (Âge : entre

45 et 60 ans) Baby-boomers (Âge : entre

61 et 70 ans) La hausse des coûts me paralyse financièrement 55 % 63 % 55 % 46 % La hausse des coûts m'empêche de maintenir mon niveau de vie 48 % 56 % 50 % 44 % Les finances ne cessent de se détériorer 29 % 35 % 35 % 16 % Je ne pense pas être en mesure de progresser financièrement 48 % 55 % 49 % 44 % Difficile de penser à son avenir financier lorsqu'on a du mal à faire face aux

dépenses quotidiennes 47 % 57 % 48 % 34 % Il ne s'agit pas de savoir si je manquerai d'argent pour vivre confortablement,

mais plutôt de quand cette réalité me touchera 44 % 45 % 49 % 44 % J'ai l'impression d'être déjà au bord d'un gouffre financier 18 % 21 % 22 % 11 % Je consacre tout mon revenu aux factures et aux dépenses essentielles 50 % 57 % 52 % 44 % Je vis d'une paie à l'autre 47 % 56 % 50 % 38 % J'ai dû puiser dans mon fonds d'urgence ou dans mon épargne-retraite

pour faire face à la hausse des coûts 47 % 54 % 46 % 44 % Je m'endette pour faire face à mes besoins de base mensuels 27 % 33 % 32 % 19 % J'ai demandé une aide financière à des membres de ma famille ou

j'ai déménagé chez des proches pour arriver à joindre les deux bouts 23 % 35 % 19 % 7 % Je crains de ne pas avoir assez d'argent pour faire face à mes dépenses imprévues 60 % 69 % 64 % 48 % Mon plus grand risque financier dans la prochaine année est de ne pas pouvoir faire

face aux éventuelles dépenses imprévues 44 % 50 % 49 % 37 %

Clause de non-responsabilité

Les services de planification financière et les conseils en placement sont offerts par Fonds d'investissement Royal Inc. (FIRI). FIRI, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., la Banque Royale du Canada, la Société Trust Royal du Canada, et la Compagnie Trust Royal sont des entités juridiques distinctes et affiliées. FIRI est inscrit au Québec en tant que cabinet de services financiers.

À propos du Sondage RBC sur la flexibilité financière - Édition d'hiver

RBC a commandé un sondage en ligne qui a été mené du 1er au 5 novembre 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 515 adultes canadiens (âgés de 18 ans et plus), équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du genre, de la région et du niveau de scolarité, selon les données du dernier recensement. Tous les répondants étaient membres du Forum Angus Reid en ligne. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille est de ± 2,5 %, selon un niveau de confiance de 95 %.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 98 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à notre clientèle de plus de 18 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Personne-ressource, médias :

Jessica Assaf, première directrice, Communications régionales, Québec, RBC, 438 308-1691

SOURCE RBC Banque Royale