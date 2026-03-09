BARCELONE, Espagne, le 9 mars 2026 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial en matière de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a remporté de nombreuses distinctions aux GSMA Global Mobile Awards (GLOMO Awards) lors du MWC Barcelona 2026.

ZTE reçoit trois prix GSMA GLOMO, pionnier d’un avenir intelligent (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

L'entreprise a remporté le prix « Best Private Network Solution », le prix « Open Gateway Challenge » et le prix « Best Event Activation » en reconnaissance de son innovation technologique constante et de son intégration approfondie dans l'industrie. Ces réalisations démontrent pleinement les principales forces de ZTE en matière d'innovation de passerelle ouverte, de réseaux privés 5G-A et d'applications basées sur des scénarios industriels 5G-A, et ses solutions innovantes ont une fois de plus mérité une reconnaissance et une affirmation autoritaire de la part de l'industrie mondiale des communications mobiles.

Prix de la meilleure solution de réseau privé : Solution EasyOn 5G-A-RobotNet

La solution « EasyOn 5G-A-RobotNet », développée conjointement par ZTE, China Telecom, les entreprises de robotique intelligente AGIBOT et DroidUp, a reçu le prix de la « meilleure solution de réseau privé », reconnaissant la solution comme une référence pour la façon dont les réseaux cellulaires privés peuvent transformer les opérations d'entreprise.

En intégrant la connectivité 5G-Advanced à l'intelligence intrinsèque, l'équipe gagnante a démontré avec succès comment une infrastructure réseau dédiée et optimisée peut numériser des opérations robotiques complexes et permettre une automatisation flexible et évolutive d'une manière auparavant impossible avec le réseau cellulaire public ou le Wi-Fi. EasyOn 5G-A-RobotNet prend en charge l'orchestration des tâches robotisées multimarques, aidant les entreprises à gérer divers humanoïdes dans un système unifié et réduisant le coût global de l'introduction d'opérations robotiques à grande échelle. De plus, la solution permet l'acquisition en temps réel de données multimodales de grande qualité, ce qui facilite l'itération rapide des modèles de base de l'IA intégrée.

Open Gateway Challenge Award : Solution AI-Powered Open Gateway

La solution « AI-Powered Open Gateway », développée conjointement par ZTE, le Network Department of China Mobile Group, le China Mobile Hangzhou Research Institute et JD.com, a défendu avec succès son prix « Open Gateway Challenge » pour son innovation technologique de pointe et sa valeur pratique de référence.

Suite aux éloges de l'an dernier, China Mobile et ZTE Corporation ont continué d'innover. En collaboration avec le partenaire stratégique JD.com, l'entreprise a lancé une solution AI-Powered Open Gateway (New AaaS - Abilities as a Service).

Ciblant les clients de l'industrie, cette initiative aborde des points sensibles comme le seuil élevé d'utilisation des API CAMARA et la faible efficacité d'exécution dans des scénarios précis. Grâce à la prise en charge robuste des produits NEF du réseau central de ZTE et à l'introduction d'un agent API Exposure AI, la solution réalise quatre innovations majeures : reconnaissance de l'intention, orchestration intelligente, adaptation interopérative et extension du protocole. Dans le cadre de la pratique collaborative, le projet a établi une collaboration étroite avec JD.com, tirant parti des capacités de base comme l'accélération du réseau (QoD) fournies par les réseaux 5G/5G-A pour stimuler l'innovation dans les scénarios de service à la clientèle. En intégrant les technologies de messagerie, de voix, de vidéo, de multimédia et d'interaction multimodale, l'initiative établit un nouveau paradigme pour un service à la clientèle intelligent, améliorant ainsi efficacement l'efficacité de la réponse et la satisfaction des clients. Grâce à la mise à niveau du grand modèle de service à la clientèle complet et à la construction d'un volant d'inertie de données d'intelligence artificielle pour le service à la clientèle, ce projet établit une référence pour l'industrie des centres d'appels intelligents de nouvelle génération.

Prix de la meilleure activation événementielle : Projet de diffusion en direct de concert alimenté par la 5G-A

Le projet « 5G-A Powered Concert Live Streaming », déployé conjointement par ZTE, China Telecom et R&J, a remporté le prix « Meilleure activation événementielle », marquant la commercialisation réussie de la 5G-A dans l'industrie de la diffusion en direct de concerts et injectant une forte dynamique dans la transformation à grande échelle de divers scénarios de diffusion en direct, y compris les spectacles événementiels, les activités culturelles et de divertissement, et l'éducation.

La solution a d'abord été mise en œuvre au centre sportif olympique de Hangzhou, dans la province du Zhejiang. Avec d'excellentes performances en support de diffusion en direct de concert, il a établi une référence reproductible pour l'innovation et l'application à grande échelle de la diffusion en direct sans fil dans l'industrie. La 5G-A EasyOn•La solution en direct atteint un débit de pointe de liaison montante à une seule caméra de 2 Gbps+, offrant ainsi un canal efficace pour la transmission haute définition et multi-simultanée en direct. Équipé du moteur informatique NodeEngine, il raccourcit considérablement le chemin de transmission des données, assure la sécurité de transmission et permet un déploiement efficace du réseau privé. Soutenu par la technologie 5G-A SuperMIMO, il garantit une transmission stable et fluide de l'image même dans des conditions météorologiques complexes telles que la pluie. Comparé à la solution standard DVB traditionnelle, la solution en temps réel EasyOn•offre une couverture complète à caméras multiples, des images haute définition et une ultra-stabilité avec un seul réseau, sans équipement supplémentaire coûteux, résolvant efficacement les principaux problèmes commerciaux des organisateurs d'événements et fournissant une nouvelle solution technique pour l'ensemble de l'industrie de la diffusion en direct et du divertissement.

Les prix annuels GLOMO représentent la récompense la plus prestigieuse de l'industrie. Avec un jury composé de plus de 200 juges indépendants, les GLOMO Awards 2026 récompensent les personnes et les entreprises qui stimulent l'innovation et mettent en valeur l'excellence dans l'industrie mobile en pleine croissance.

En tant que l'une des récompenses les plus prestigieuses de l'industrie mondiale des communications mobiles, les GLOMO Awards sont une forte reconnaissance du leadership de ZTE en matière d'innovation à passerelle ouverte, de réseaux privés 5G-A et d'applications basées sur des scénarios industriels 5G-A. À l'avenir, ZTE continuera d'approfondir sa coopération avec les opérateurs mondiaux et les partenaires de l'industrie, et de construire un nouvel écosystème numérique orienté vers l'avenir grâce à des innovations technologiques plus intelligentes, ouvertes et inclusives.

