BARCELONE, Espagne, le 5 mars 2026 /CNW/ - nubia a dévoilé sa série révolutionnaire nubia Neo 5 au MWC Barcelona 2026, dirigée par nubia Neo 5 GT, le seul appareil de sa catégorie doté d'un ventilateur intégré et d'un design complètement plat, ainsi que les nubia Neo 5 et nubia Neo 5 Max plus accessibles, avec un grand écran de 7,5 pouces. Visant à offrir une expérience de jeu digne des champions aux jeunes utilisateurs, ils intègrent de puissantes capacités gaming - notamment un système de refroidissement de niveau professionnel, des gâchettes ultra-réactives, une autonomie longue durée, l'AI Game Space ainsi que l'AI Copilot exclusif Demi 2.0 - dans un concentré de performance au design élégant.

Les dirigeants de ZTE avec les nouveaux produits dévoilés lors de l'événement de lancement (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

« Chez nubia, notre vision est simple mais ambitieuse : devenir la marque technologique qui répond le mieux aux modes de vie des jeunes », a déclaré Bai Keke, vice-président de ZTE. « Nous bâtissons un portefeuille de produits diversifié qui tient compte de tous les scénarios du mode de vie des jeunes. En combinant l'IA adaptée aux jeux vidéo avec des fonctionnalités esports de niveau professionnel dans un paquet mince et accessible, la série nubia Neo est vraiment 'née pour gagner', que ce soit pour des batailles intenses ou des tâches quotidiennes. »

Seul ventilateur intégré dans sa catégorie pour une stabilité imbattable

Alors que d'autres téléphones ne dépendent que du refroidissement passif, le nubia Neo 5 GT est le premier et le seul appareil de sa catégorie à avoir un véritable ventilateur de refroidissement actif à l'intérieur, combiné à une zone de refroidissement massive de 29 508mm². Ce modèle révolutionnaire repose sur une conception spécialisée de conduit à flux traversant (Through-Flow Duct Design), qui dirige l'air frais directement au-dessus du processeur et de la batterie.

L'appareil fonctionne sur la Cold-Core Trinity, composée d'une architecture efficace MediaTek D7400 4nm avec mémoire dynamique LPDDR Max 6400Mbps, gérée par le moteur NeoTurbo, qui optimise intelligemment les ressources pour fournir des débits d'images élevés et stables pour des expériences de jeu toujours exceptionnelles. L'antenne de jeu 360° assure une connexion solide. nubia travaille en étroite collaboration avec les meilleurs développeurs de jeux pour optimiser conjointement les performances de jeu. nubia Neo 5 GT est officiellement certifié pour un gameplay 120FPS sur Garena Free Fire et MLBB. De plus, l'appareil offre une expérience impressionnante de 90FPS sur le Delta Force graphiquement intense (compatible avec la version mise à jour de mi-saison).

Obtenez la victoire avec précision au niveau de la console

La nubia Neo 5 GT dispose de 550Hz Neo Triggers 5.0, la meilleure latence sous 5,5 ms de l'industrie et une fréquence tactile instantanée de 3049 Hz, ce qui lui donne l'impression d'être une console de jeu dédiée promettant une réponse instantanée et un retard nul. Magic Touch 3.0 Algorithme maintient l'écran réactif même lorsque les doigts sont moites, mouillés ou graisseux.

L'écran AMOLED 1.5K de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité de pointe de 4 500 nits offre des images nettes et lisses. Pour les longues sessions de jeu, les soins oculaires certifiés par SGS aident à réduire la fatigue oculaire, rendant le jeu prolongé moins fatigant. Pour s'assurer que la série gagnante dure toute la journée, la nubia Neo 5 GT est équipée d'une énorme batterie à deux cellules de 6210 mAh, jumelée à une recharge super rapide de 80 W (débit de 45 W pour le marché européen). Pour les joueurs lourds, Bypass Charging alimente directement le téléphone sans charger la batterie pendant le jeu.

Une expérience de jeu immersive et un design complètement plat

La nubia Neo 5 GT présente un design unique ID et CMF, marquant le seul design à dos plat de sa catégorie, éliminant le bump de la caméra pour une prise stable. Ce confort est rehaussé par des coins arrondis raffinés et un câble de recharge spécialisé à 90°. Le téléphone offre des expériences audiovisuelles immersives grâce à des haut-parleurs stéréo doubles avec DTS:X® Ultra et un moteur linéaire X-Axis, amélioré par l'éclairage Eagle Eye & ventilateur RVB qui réagit au gameplay.

L'IA de niveau esports Game Space 5.0 met tous les paramètres de performance et la gestion de jeu en un seul endroit. À l'intérieur se trouve l'AI Copilot Demi 2.0 exclusif, qui agit à la fois comme coach et compagnon. Gaming Coach offre des mises à jour de statut en temps réel, tandis que Gaming Chatbot répond instantanément aux questions de gameplay, Demi Auto-Chat lit et répond automatiquement aux messages.

La série nubia Neo 5 est plus qu'un simple smartphone de jeu. Elle est propulsée par la caméra arrière triple AI de 50 Mpx, une caméra avant de 16 Mpx et des fonctions d'IA pratiques. La série nubia Neo 5 commencera son déploiement mondial en Asie du Sud-Est en mars prochain. Prix à partir de 399 € pour nubia Neo 5 GT et 299 € pour nubia Neo 5 - les deux disponibles en trois couleurs distinctes.

Pour plus d'informations, rendez-vous au stand ZTE (3F30, hall 3, Fira Gran Via) au MWC Barcelona 2026 ou sur https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

