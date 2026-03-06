BARCELONE, Espagne, le 6 mars 2026 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), chef de file mondial en matière de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, et Türk Telekom ont réalisé conjointement le premier essai de réseau en direct C+L (12 THz) intégré à bande complète de 1,6 Tbps à Istanbul. L'essai a considérablement augmenté la capacité du système, réduit les types de pièces de rechange et permis une transmission de service ultra-haute vitesse 400GE/800GE, jetant les bases solides pour que Türkiye développe des réseaux ultra-large bande et intelligents tout-optiques, augmentant ainsi le niveau d'économie numérique de Türkiye et même de l'Eurasie.

Türk Telekom et ZTE complètent le premier essai de réseau en direct intégré C+L 1.6TBPS. (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Pour répondre à la demande croissante de trafic de données, Türk Telekom et ZTE ont effectué un essai de trafic réseau transcontinental en direct à Istanbul, déployant la solution C+L 1.6 TBPS intégrée à bande complète de ZTE. Cette solution prend en charge la commutation fluide entre la bande C et la bande L grâce à un système de gestion unifié, sans modification du réseau physique requise. Tout en tirant pleinement parti de l'infrastructure de fibre optique actuelle, elle permet une utilisation efficace de l'ensemble du spectre optique, en créant une architecture de réseau optique rentable, à grande capacité et très flexible pour répondre rapidement à la croissance du trafic et répondre aux futures demandes de réseau à haute vitesse.

L'essai a également introduit un nouveau système intelligent de gestion de réseau, s'appuyant sur une solution optique holographique dotée de capacités de détection optique, d'approvisionnement, de diagnostic et d'optimisation, assurant ainsi une visibilité, une gérabilité et une contrôlabilité complètes du réseau. Grâce à des fonctions intelligentes comme la cartographie de la capacité de transport, l'évaluation de la santé du réseau, l'analyse de diagnostic des défaillances et le même câble optique et le même itinéraire, il permet la gestion complète du cycle de vie des ressources du réseau, la visibilité en temps réel des alarmes et des données de performance, ainsi que la prévention proactive des risques potentiels, ce qui réduit considérablement le temps de résolution des défaillances et améliore l'efficacité opérationnelle et la stabilité du réseau.

Ebubekir Şahin, PDG de Türk Telekom, a déclaré : « Cet essai novateur mené avec ZTE représente une autre étape importante dans le leadership continu de Türk Telekom dans la construction de l'infrastructure de transmission optique la plus avancée de Türkiye. Lors d'un essai mené en collaboration avec ZTE, nous avons prouvé que nous pouvons rapidement augmenter la capacité dans les zones où elle est nécessaire sans avoir à remplacer l'ensemble du réseau, établissant ainsi une autre première mondiale. Grâce à ce changement, nous mettrons en œuvre un modèle d'infrastructure souple, économique et durable qui peut répondre rapidement à l'augmentation du trafic de données et répondre aux besoins à grande vitesse de l'avenir. »

Ling Zhi, vice-président de ZTE, a déclaré : « Ce premier essai de réseau en direct C+L à bande complète intégré de 1,6 Tbps avec Türk Telekom démontre comment les technologies de transmission optique et de gestion de réseau fondées sur l'IA de ZTE peuvent être appliquées avec succès dans l'infrastructure essentielle de Türkiye. En offrant une capacité accrue, une architecture matérielle simplifiée et des capacités opérationnelles autonomes, nous ouvrons la voie à des réseaux optiques de nouvelle génération pour HI-OTN (High Intelligence and High Performance) qui accélèrent la transformation numérique du pays. »

Pour plus d'informations, rendez-vous au stand ZTE (3F30, hall 3, Fira Gran Via) au MWC Barcelona 2026 ou sur https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

