ZTE présentera ses dernières solutions au MWC Barcelona 2026 et soulignera l'intégration profonde de l'IA et des TIC dans quatre domaines clés : AI Agentic Connectivity, AI Cloud, AI Home et Smart Personal Devices

ZTE dévoilera huit réalisations révolutionnaires, mettant en valeur ses progrès en matière d'innovation

ZTE participera aux grands forums de la GSMA, partageant des idées sur l'innovation d'entreprise, les infrastructures intelligentes, Connect AI, Tech4ALL et Game Changer

BARCELONE, Espagne, le 5 mars 2026 /CNW/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), chef de file mondial en matière de solutions technologiques intégrées d'information et de communication, participera au MWC Barcelona 2026 du 2 au 5 mars sous le thème « Créer un avenir intelligent ».

Guidée par la stratégie « All in AI, AI for All », ZTE présentera les dernières réalisations de sa stratégie optimisée « Connectivity + Computing » et collaborera avec des partenaires mondiaux pour bâtir un avenir numérique ouvert, sécurisé et inclusif.

ZTE participe au MWC Barcelona 2026 sous le thème « Créer un avenir intelligent » (PRNewsfoto/ZTE Corporation) pionnière des smartphones AI-Native (PRNewsfoto/ZTE Corporation) l'IA pour tous (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Le stand de ZTE est situé au 3F30, Hall 3, Fira Gran Via, où l'entreprise dévoilera des solutions et des produits de pointe, mettant en évidence la connectivité native de l'IA, une infrastructure informatique intelligente efficace et à faible émission de carbone, ainsi que des appareils intelligents et personnels innovants.

Portefeuille complet d'IA dans quatre domaines de base

Lors de l'exposition de cette année, ZTE soulignera l'intégration profonde de l'IA et des TIC dans quatre domaines d'exposition principaux : AI Agentic Connectivity, AI Cloud, AI Home et Smart Personal Devices. Couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur - des infrastructures aux applications, en passant par la conception de l'architecture et le déploiement commercial - ZTE présente un cadre complet de solutions d'intelligence numérique.

En ce qui concerne l'AI Agentic Connectivity pour les réseaux mobiles, tirer parti de l'architecture AI-native de ZTE pour stimuler continuellement l'innovation en matière de produits et de solutions, pour bâtir une infrastructure ultra efficace, être le pionnier du paradigme du réseau autonome L4 et débloquer de nouvelles frontières pour la monétisation de la valeur de la combinaison connectivité+IA. Pour les réseaux optiques, ZTE collabore avec les opérateurs sur une évolution claire en trois étapes - du déploiement de la fibre aux réseaux optiques entièrement optiques, en passant par les réseaux optiques IA - pour favoriser l'avancement continu et le succès commercial. Ce projet est ancré dans une construction optimisée pour le TCO pour accélérer le déploiement de la fibre, alimentée par les principaux moteurs de la vitesse, de l'expérience et de la monétisation des services pour stimuler constamment l'ARPU dans la phase entièrement optique, et progresse vers les réseaux optiques d'IA qui offrent un ultra-haut débit, une ultra-détection, et une fondation ultra-intelligente, entrainant ainsi des progrès notables en matière de valeur commerciale. En outre, la solution HI-NET basée sur des technologies de pointe telles que C+L pleine bande intégré à 1,6 Tbps et la puissance de calcul intégrée de l'IA construit une base de réseau à haute performance et à haute intelligence pour l'ère de l'intelligence connectée. Pour les réseaux de campus, ZTE a lancé des produits novateurs, y compris la première passerelle de service intégrée 5 en 1 50G PON et des passerelles FTTR de qualité professionnelle qui intègrent la connectivité optique, la sécurité vidéo, l'informatique et les capacités de stockage. Ces innovations permettent aux opérateurs de passer de la simple fourniture de fibres à la fourniture d'un réseau intelligent complet, agissant comme un moteur clé de leur expansion sur le marché des entreprises. Pour faciliter les opérations complexes de réseau O&M et axées sur la valeur, ZTE propose une solution de réseau autonome AIR Net certifiée par TMF. Fondées sur une architecture intelligente ouverte et multicouche, les solutions de réseau autonome full-stack aident les exploitants à réduire leurs dépenses d'exploitation et à accroître leurs revenus. ZTE s'est déjà associé à de multiples opérateurs pour déployer des réseaux autonomes de haut niveau, produisant des résultats fructueux.

L'AI Cloud, en tant que fondement de l'intelligence numérique, est une priorité au kiosque de ZTE. Pour les centres de données, la solution Elastic AIDC peut répondre à la demande de haute efficacité et de flexibilité. Sa conception hautement modulaire permet un déploiement rapide, réduisant le temps de construction de 40 % par rapport aux solutions traditionnelles. Avec la plaque froide, le refroidissement par immersion et le système à CCHT de 800 V, l'efficacité énergétique globale est en hausse de 25 %. De plus, les batteries au lithium-ion haute tension sécuritaires améliorent encore davantage l'efficacité énergétique et la sécurité. En ce qui concerne l'infrastructure informatique, en mettant pleinement en jeu ses forces en matière de co-conception de réseaux informatiques et de co-conception de matériel logiciel, ZTE construit une infrastructure informatique intelligente dans tous les scénarios tout en réalisant un TCO optimal. En se concentrant sur l'infrastructure numérique et intelligente de l'entreprise, ZTE met sur pied un agent d'IA complet, sécurisé et conçu à l'échelle de l'entreprise, Co-Claw, qui s'est intégré à l'ensemble du processus de travail de bureau, de recherche et développement et d'exploitation, améliorant ainsi de façon globale l'efficacité de l'entreprise. Dans la poursuite du développement durable, ZTE a mis en œuvre de multiples applications numériques et intelligentes innovantes dans le domaine de l'éducation et des soins de santé, dans le but d'atteindre l'égalité des ressources et des avantages inclusifs de l'IA. Au-delà de l'infrastructure, ZTE a établi un écosystème informatique robuste et diverses applications. Avec ses activités dans plus de 160 pays et régions, ZTE possède une vaste expérience mondiale, une expertise locale en matière de services et de solides capacités de prestation de services. En tirant pleinement parti de ces forces, ZTE vise à bâtir un écosystème informatique mondial prospère et à atteindre un succès partagé avec ses partenaires et ses clients.

Dans le domaine d'AI Home, ZTE occupe une position de chef de file sur le marché des terminaux résidentiels intelligents, avec des expéditions annuelles de plus de 100 millions d'unités, et se classe également au premier rang mondial dans les expéditions de terminaux CPE, IP STB, Wi-Fi 7, ainsi que de produits FWA et MBB. À l'ère de l'IA, l'entreprise met en place une architecture de nouvelle génération fondée sur le principe « la connectivité comme base, l'écran comme interface et l'IA comme cœur », afin de créer une expérience de vie de qualité où « des écrans partout, des services à portée de main ». À cette fin, ZTE a déployé diverses innovations pour la première fois dans l'industrie, notamment : le tout premier CPE Wi-Fi 8 à usage commercial, ouvrant la voie à une véritable connectivité 10G ; le premier écran intelligent alimenté par l'IA avec « Dual Brains, Dual Screens, and Full Connectivity » ; la première gamme de PC infonuagiques alimentée par l'IA qui couvre toutes les tailles d'écran, établissant une nouvelle référence pour les médias multi-écrans ; la première plateforme de gestion intégrée du nuage terminal, permettant une orchestration intelligente de bout en bout et une amélioration complète de la connectivité à l'intelligence basée sur des scénarios.

En tant que pionnière des smartphones AI-Native, ZTE est à l'avant-garde de l'innovation technologique et de l'adoption commerciale de l'IA grâce à son approche « Innovation + Action ». L'entreprise redéfinit le paradigme de l'interaction entre l'humain et l'appareil en intégrant profondément l'IA à l'ensemble du matériel, des logiciels et de l'écosystème, transformant l'IA d'un simple outil en un partenaire agentique et symbiotique, capable de vous comprendre et d'évoluer avec vous. Dans le jeu et l'e-sport, ZTE évolue de « Born to Win » à « Win More Games ». Avec les smartphones de jeu de la série REDMAGIC et nubia Neo à la base, l'entreprise construit la marque technologique qui résonne le mieux avec les styles de vie des jeunes. Pour FWA & MBB, ses appareils 5G FWA et MBB se sont classés au premier rang des parts de marché mondial pendant cinq années consécutives, offrant une connectivité écologique, artificielle, intelligente et sécurisée entre les personnes, les véhicules et les maisons, guidée par la stratégie « 5G pour tous ».

Dévoilement de huit réalisations révolutionnaires mettant en valeur les progrès de l'innovation

Au cours de l'événement, ZTE dévoilera huit principales réalisations révolutionnaires dans le domaine de l'évolution du réseau, de l'infrastructure informatique intelligente, des plateformes d'agents d'IA et des innovations dans les terminaux. Ces progrès soulignent les percées continues de l'entreprise en matière de R&D indépendant de technologies clés, d'optimisation de l'architecture de système et de commercialisation à grande échelle, fournissant un soutien solide pour la transformation numérique et intelligente de l'industrie.

AIR MAX : Une pile d'IA de 10 blocs alimente une architecture de capacités à trois niveaux - infrastructure AI-native, opérations autonomes de niveau 4, moteur de monétisation - faisant progresser la technologie, l'efficacité et les modèles d'affaires pour transformer les réseaux mobiles en un paradigme « L'IA sert l'IA ».

Une pile d'IA de 10 blocs alimente une architecture de capacités à trois niveaux - infrastructure AI-native, opérations autonomes de niveau 4, moteur de monétisation - faisant progresser la technologie, l'efficacité et les modèles d'affaires pour transformer les réseaux mobiles en un paradigme « L'IA sert l'IA ». GigaMIMO : Dévoile le premier prototype 6G au monde avec plus de 2000 éléments d'antenne dans la bande U6G, alimenté par des algorithmes d'IA, offrant une augmentation de capacité de 10 fois supérieure à la 5G-Advanced. Le prototype GigaMIMO 6G sera mis en valeur sur place et le premier service immersif guidé par l'IA de l'industrie dans la bande U6G sera présenté, redéfinissant un nouveau paradigme pour l'interaction homme-agent.

Dévoile le premier prototype 6G au monde avec plus de 2000 éléments d'antenne dans la bande U6G, alimenté par des algorithmes d'IA, offrant une augmentation de capacité de 10 fois supérieure à la 5G-Advanced. Le prototype GigaMIMO 6G sera mis en valeur sur place et le premier service immersif guidé par l'IA de l'industrie dans la bande U6G sera présenté, redéfinissant un nouveau paradigme pour l'interaction homme-agent. 200G PON : Lance le premier prototype 200G-PON à mode de rafale multi-ONU de l'industrie, permettant une transmission en amont de rafale multi-ONU à des vitesses allant jusqu'à 200 Gbps.

Lance le premier prototype 200G-PON à mode de rafale multi-ONU de l'industrie, permettant une transmission en amont de rafale multi-ONU à des vitesses allant jusqu'à 200 Gbps. SuperPOD : Adoption d'une architecture innovante Orthogonal Electrical eXchange avec une conception de câble zéro, compatible avec plusieurs GPU ; un seul rack prend en charge jusqu'à 128 GPU, permettant une mise en réseau convergée évolutive avec une expansion flexible.

Adoption d'une architecture innovante Orthogonal Electrical eXchange avec une conception de câble zéro, compatible avec plusieurs GPU ; un seul rack prend en charge jusqu'à 128 GPU, permettant une mise en réseau convergée évolutive avec une expansion flexible. Studio d'agent IA de Co-Sight : En créant des agents intelligents de qualité industrielle précis, fiables et sécurisés, Co-Sight s'est constamment classée au premier rang des évaluations GAIA et HLE.

En créant des agents intelligents de qualité industrielle précis, fiables et sécurisés, Co-Sight s'est constamment classée au premier rang des évaluations GAIA et HLE. Wi-Fi 8 : Le premier de l'industrie à lancer une solution Wi-Fi 8 Mesh, offrant une connectivité ultra-stable et haute vitesse.

Le premier de l'industrie à lancer une solution Wi-Fi 8 Mesh, offrant une connectivité ultra-stable et haute vitesse. Écran intermédiaire de l'IA : Le premier au monde à lancer l'AI mid-screen avec « Dual-Brain Dual-Screen, Full-Domain Intelligent Connectivity », intègre en profondeur le divertissement, la communication, la sécurité et le contrôle intelligent dans tous les scénarios.

Le premier au monde à lancer l'AI mid-screen avec « Dual-Brain Dual-Screen, Full-Domain Intelligent Connectivity », intègre en profondeur le divertissement, la communication, la sécurité et le contrôle intelligent dans tous les scénarios. Pionnière des smartphones AI-Native : nubia M153 avec Doubao AI Assistant offre une nouvelle expérience d'exécution harmonieuse des tâches entre applications. Cet appareil a été lancé en Chine en décembre dernier.

Au cours du MWC Barcelone 2026, ZTE organisera également plusieurs activités clés, notamment la sortie de nouvelles espèces d'IA, la sortie des nouveaux produits nubia NEO et REDMAGIC, l'événement de lancement du réseau AIR MAX for Future, ainsi que plusieurs événements conjoints de lancement client, présentant une série de produits innovants à l'industrie. De plus, ZTE participera aux principaux forums thématiques organisés par la GSMA, où il présentera les dernières perspectives et études de cas sur des sujets clés comme l'innovation d'entreprise, l'infrastructure intelligente, Connect AI, Tech4ALL et Game Changer. ZTE collaborera avec des opérateurs mondiaux, des partenaires industriels et des leaders d'opinion pour accélérer l'innovation intelligente dans tous les secteurs.

Au fur et mesure que l'IA et les TIC convergent, la connectivité et les capacités informatiques continuent d'évoluer ensemble. Les frontières entre les mondes physique et numérique continuent de s'estomper, ouvrant ainsi une nouvelle ère de QI fondée sur les algorithmes et la collaboration intelligente. Du 2 au 5 mars, joignez-vous à ZTE pour assister à l'accélération du progrès et créer un avenir intelligent.

