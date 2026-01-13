SHENZHEN, Chine, le 13 janvier 2026 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), chef de file mondial en matière de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a une fois de plus obtenu la note « A » du CDP pour les changements climatiques, se classant parmi les 4 % des entreprises les plus performantes à l'échelle mondiale.

ZTE figure pour la troisième année consécutive sur la liste Climate A du CDP, se classant parmi les 4 % des meilleures entreprises à l'échelle mondiale (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

C'est la troisième année consécutive que ZTE obtient le premier rang du CDP, ce qui en fait la seule entreprise en Chine continentale à obtenir cette distinction pour trois ans consécutifs ces dernières années. Cette reconnaissance souligne non seulement une solide reconnaissance internationale de la gouvernance environnementale et de l'action climatique de ZTE, mais souligne également le leadership de l'entreprise en tant que pionnier de l'industrie dans l'avancement de la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le CDP, une plateforme internationale faisant autorité en matière de divulgation d'informations environnementales, a mis au point un système de mesure mondialement reconnu pour évaluer les progrès des entreprises en matière d'action climatique, de transparence et de performance globale. Ses pointages sont largement utilisés pour éclairer les décisions d'investissement et d'approvisionnement. En 2025, plus de 22 100 entreprises à l'échelle mondiale - représentant plus de la moitié de la capitalisation boursière mondiale - ont divulgué des données sur le changement climatique, les forêts et la sécurité de l'eau par l'entremise du CDP. L'obtention de la note « A » la plus élevée indique qu'une entreprise se classe parmi les 4 % les plus performantes à l'échelle mondiale en matière de gouvernance climatique, d'établissement d'objectifs, d'efficacité des mesures et de capacités de gestion des risques.

ZTE a profondément intégré des principes verts et faibles émissions de carbone à sa stratégie de développement, ouvrant la voie numérique verte à quatre dimensions clés - Green Operations, Green Supply Chain, Green Digital Infrastructure et Green Empowerment - pour aider diverses industries à accélérer leur transformation écologique.

Pour Green Operation, ZTE a mis en œuvre plusieurs initiatives d'économie d'énergie et de réduction des émissions, ce qui s'est traduit par des économies d'électricité absolues de 45 millions de kWh. L'entreprise a enregistré une réduction de 13,4 % des émissions de portée 1 et 2 par rapport à l'année précédente. Ses produits de télécommunications ont enregistré une réduction de 8,39 % de l'intensité des émissions physiques pendant la phase d'utilisation et d'entretien, tandis que ses produits pour terminaux ont enregistré une réduction de 5,02 % des émissions absolues sur l'ensemble du cycle de vie du produit, en glissement annuel. ZTE a réduit ses émissions de carbone des champs d'application 1, 2 et 3 de 14,317 millions de tonnes en 2024 par rapport aux niveaux de 2023.

En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement écologique, ZTE a intégré les exigences de la stratégie d'innovation verte aux systèmes de TI de gestion des fournisseurs, y compris la signature d'ententes, les audits sur place et les évaluations du rendement. À ce jour, l'entreprise a effectué des vérifications sur place de la responsabilité sociale d'entreprise pour plus de 450 fournisseurs de production, a guidé 152 fournisseurs dans le cadre de l'établissement d'inventaires de carbone à l'échelle de l'organisation et a aidé 51 fournisseurs à établir des objectifs et des mesures de réduction du carbone.

Pour l'infrastructure numérique verte, ZTE détient actuellement plus de 800 brevets verts. Jusqu'à présent, l'entreprise a procédé à des évaluations de l'empreinte carbone de 240 produits, couvrant toutes ses catégories de produits. Grâce à ses solutions écologiques de bout en bout, ZTE continue d'aider les opérateurs mondiaux à économiser plus de 10 milliards de kWh d'électricité par an.

Pour l'autonomisation écologique, ZTE a intégré l'infrastructure infonuagique et réseau, l'IdO, les mégadonnées, l'intelligence artificielle et d'autres technologies de pointe aux industries traditionnelles afin d'obtenir un résultat gagnant-gagnant en matière de développement et de réduction des émissions. L'entreprise s'est associée à plus de 2 000 chefs de file de l'industrie pour mettre en œuvre des pratiques écologiques novatrices basées sur la 5G dans 18 secteurs, dont l'acier, la métallurgie, la fabrication de produits électroniques, les ports, le transport en commun ferroviaire, l'exploitation minière et l'électricité, qui ont été les pionniers de plus de 100 scénarios d'application novateurs.

L'engagement à long terme de ZTE en faveur du développement durable a toujours été reconnu. La société a reçu l'approbation officielle de l'initiative Science-Based Targets (SBTi) pour son objectif à court terme de 1,5 °C et ses objectifs de carboneutralité à long terme, et a également reçu la médaille d'or d'EcoVadis, ce qui la place parmi les 4 % des entreprises les plus valorisées à l'échelle mondiale.

En tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies, de l'Initiative mondiale pour la durabilité électronique et de l'Initiative numérique verte de la COP29, ZTE continuera d'approfondir son rôle de « moteur de l'économie numérique », en collaborant avec des partenaires et des clients mondiaux pour progresser vers un avenir vert et intelligent, en contribuant à des efforts solides pour lutter contre le changement climatique mondial et bâtir un monde meilleur et durable.

