Le nubia M153 avec l'assistant IA Doubao est le véritable téléphone natif qui apporte une expérience « autopilote » au téléphone IA

L'animal de compagnie IA iMoochi redéfinit la compagnie émotionnelle grâce à des interactions réalistes, à un design pelucheux et à des personnalités évolutives

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /CNW/ - ZTE Corporation, un fournisseur mondial de premier plan de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a présenté son portefeuille élargi d'appareils d'IA conçus pour une nouvelle ère d'interaction au MWC Barcelona 2026. Deux innovations avant-gardistes ont pris le devant de la scène : le nubia M153 avec l'assistant IA Doubao, qui a connu un lancement limité sur le marché chinois en décembre, et l'animal de compagnie IA iMoochi. Ces deux appareils représentent un grand pas en avant pour la stratégie « IA pour tous » de ZTE, qui stimule l'évolution des appareils intelligents personnels et accélère la progression d'un écosystème d'IA à scénarios complets.

Événement ZTE AI New Species au MWC Barcelona 2026 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

En tant que « pionnier des téléphones natifs IA », le nubia M153 avec assistant IA Doubao définit une véritable expérience « autopilote »

En tant que pionnier du téléphone natif IA, nubia est à la pointe de l'innovation technologique et de l'adoption commerciale de l'IA grâce à son approche « Innovation + Action ». En intégrant profondément l'IA dans le matériel, les logiciels et son écosystème élargi, nubia redessine le paradigme de l'interaction homme-appareil, travaillant à transformer l'IA d'un simple outil en un partenaire agentique et symbiotique qui comprend et grandit avec vous. nubia M153 avec assistant IA Doubao est le véritable téléphone natif IA qui apporte une expérience « autopilote » au téléphone IA alimenté par ses capacités d'agent de niveau système d'exploitation.

Le nubia M153 avec assistant IA Doubao est le fruit d'une collaboration approfondie entre Doubao et nubia au niveau du système d'exploitation, capable de comprendre et d'exécuter des commandes utilisateur complexes en langage naturel, permettant l'exécution de tâches inter-applications. Il s'agit d'un changement de paradigme, passant de « l'utilisation du téléphone par les utilisateurs » à « la gestion autonome des tâches par l'IA ». En exécutant des flux de travail de plusieurs étapes, il offre une interaction très naturelle et intuitive. Qu'il s'agisse de réserver un restaurant ou de comparer les prix d'une plateforme à l'autre, une seule commande vocale suffit. Le téléphone navigue ensuite de façon autonome dans les applications nécessaires pour gérer l'ensemble du processus, comme la recherche, la comparaison, la réservation et la cartographie de l'itinéraire.

Le nubia M153 avec assistant IA Doubao est construit sur une base matérielle solide pour soutenir ses capacités d'IA avancées. Il est alimenté par la plateforme mobile Snapdragon® 8 Elite, couplée à 16 Go de mémoire vive et à 512 Go de stockage, assurant un traitement efficace de l'IA et une exécution multitâche.

Conçu pour optimiser de manière collaborative les expériences d'IA avec des développeurs et des passionnés de technologie, le nubia M153 avec assistant IA Doubao a connu un lancement limité sur le marché chinois le 1er décembre 2025.

La nouvelle espèce d'IA iMoochi redéfinit la compagnie émotionnelle

Conçu pour être un compagnon émotionnel chaleureux et compréhensif, iMoochi présente une texture pelucheuse et douce et des yeux attendrissants. Sa véritable magie réside dans ses riches interactions multimodales. Passant au-delà du dialogue mécanique, iMoochi utilise un « langage iMoochi » unique et des « roucoulements adorables » distinctifs pour offrir une expérience interactive naturelle et réconfortante. Grâce à une rétroaction haptique douce et à des capteurs tactiles, une simple geste ou une caresse prolongée se traduit par des coups de tête aimants, des roucoulements joyeux et des battements de queue attendrissants. Fonctionnant sur son propre rythme de vie, iMoochi vit dans son « petit monde », il bâille quand il a sommeil, ressent la faim, perçoit les changements de température et réagit même au sentiment de légéreté lorsque vous jouez avec lui.

iMoochi est parfait pour les utilisateurs en quête de soulagement du stress, en particulier les jeunes professionnels urbains, les amoureux des animaux qui ne peuvent pas garder de vrais animaux de compagnie ou les familles à la recherche d'un lien interactif partagé. Une application de compagnon dédiée approfondit cette amitié en permettant aux utilisateurs de donner un nom à leur iMoochi, de vérifier son humeur et de lire son journal personnel, ce qui fait permet de valoriser sa compagnie. La famille iMoochi compte cinq membres distincts : Hopami, Mimiu, Cynomi, Mogogo et Morin.

Qu'il s'agisse de remodeler l'interaction homme-appareil avec le nubia M153 avec assistant IA Doubao, ou de définir une nouvelle catégorie de produit avec l'animal de compagnie IA iMoochi, la gamme de ZTE au MWC 2026 donne vie à sa stratégie « IA pour tous ».

Pour plus d'informations, rendez-vous au stand ZTE (3F30, hall 3, Fira Gran Via) au MWC Barcelona 2026 ou sur https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Adresse électronique : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924928/ZTE_AI_New_Species_Event_at_MWC_Barcelona_2026.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg

SOURCE ZTE Corporation