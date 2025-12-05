SINGAPOUR, 5 décembre 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions intégrées de technologies de l'information et des communications, a annoncé que Cui Li, cheffe du développement de l'entreprise, a pris la parole lors du salon AI Innovation Asia 2025, organisé par Economist Impact, la branche de leadership éclairé de The Economist Group.

Cui Li, cheffe du développement de ZTE, prend la parole lors de la conférence AI Innovation Asia 2025 organisée par Economist Impact (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Lors du débat « Comment l'IA peut-elle vous aider ? L'IA agentique et l'expérience client », Cui Li a présenté la vision stratégique de ZTE en matière d'IA agentique et a illustré comment celle-ci est déjà en train de transformer l'expérience client et les modèles opérationnels au sein de l'entreprise. Elle a également souligné son rôle dans le renforcement de la résilience, l'amélioration de la surveillance et de la responsabilisation, et a exhorté les organisations à se préparer maintenant à l'ère de l'IA agentique.

Q1 : Contexte - Quel est l'impact de l'IA agentique sur l'expérience client dans votre secteur ?

L'IA agentique redéfinit l'expérience utilisateur, non seulement en ce qui concerne la conception de l'interface utilisateur, mais aussi en termes de réponse, de compréhension et de création conjointe. Chez ZTE, dans le cadre de notre stratégie « AI for All », nous intégrons l'IA agentique dans quatre domaines clés : les réseaux, l'informatique, les maisons et les appareils personnels.

Par exemple, nous développons des réseaux autonomes de niveau 4 et au-delà grâce à trois moteurs : Nebula Telecom Large Model, les mégadonnées et le jumeau numérique. Dans la pratique, ZTE et China Mobile ont co-créé des multi-agents capables de détecter les problèmes réseau et d'assurer une auto-réparation, réduisant ainsi le temps de dépannage de 47 %.

Q2 : Transformation stratégique - Comment le renforcement de l'autonomie numérique grâce à l'IA agentique va-t-il remodeler la manière dont les organisations développent leur résilience et leur adaptabilité ?

En réalité, nous vivons actuellement une période de grande incertitude. Cela nous oblige à commencer par définir notre objectif final, à savoir rechercher en permanence la stabilité face à l'incertitude et construire des remparts solides, à l'image d'un effet boule de neige. Nous devons également rester agiles afin de repérer les changements et de nous adapter rapidement, en évoluant d'une organisation de type mécanique vers une organisation organique et adaptative.

Ensuite, nous devons savoir comment l'IA peut réellement nous aider. Les grands modèles d'IA ont déjà atteint ou dépassé le niveau doctoral. Les agents vont encore plus loin en intégrant la mémoire et des outils, agissant ainsi comme l'application concrète des modèles. Et l'IA agentique peut coordonner différents agents pour automatiser des tâches plus complexes et fastidieuses. Bien sûr, il s'agit là d'une situation idéale. En réalité, qu'il s'agisse d'agents ou d'IA agentique, ils sont encore à un stade très précoce et font face à de nombreux défis techniques. Mais compte tenu de la croissance exponentielle de l'IA, je pense que des solutions seront très bientôt mises en place.

Et je pense que l'IA ne peut produire ses effets que si nous nous y tenons sur le long terme. L'intelligence repose sur des fondements numériques et de réseau. Sans transformation numérique, une entreprise ne peut pas véritablement parvenir à l'intelligence, ni même devenir plus résiliente ou adaptable. C'est comme essayer de courir avant de savoir marcher. De plus, pour devenir intelligent, il faut de l'ingénierie des connaissances, une restructuration des processus et un état d'esprit axé sur l'IA, ce qui relève davantage du marathon que du sprint.

Chez ZTE, notre transition numérique a débuté en 2016, suivie d'une transformation intelligente en 2022. Voici notre expérience : privilégier les infrastructures, mais maintenir un équilibre entre le matériel et les logiciels ; mettre en œuvre une planification systématique descendante, afin de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde ; investir de manière continue, car les avancées révolutionnaires sont le fruit de chaque petit pas ; enfin, partir de scénarios concrets et à forte valeur ajoutée, puis procéder à des itérations rapides pour lever les incertitudes rencontrées le long du chemin.

Q3 : Surveillance et responsabilisation - Alors que les systèmes d'IA prennent de plus en plus de décisions de manière autonome, comment les entreprises peuvent-elles maintenir leur surveillance, assurer la responsabilisation et préserver leur souveraineté numérique?

En résumé, en gardant les humains dans la boucle. Des tâches comme la conception, l'examen, la prise de décisions et la supervision doivent encore être effectuées par des personnes, qui doivent rester responsables en fin de compte. L'automatisation n'est qu'un moyen, et non une fin. Ce dont les humains devraient vraiment s'inquiéter, ce n'est pas d'être remplacés, mais de prendre du recul ou d'être absents dans ce processus.

Chaque médaille a son revers, tout comme ces modèles. Leur généralisation, leurs capacités émergentes et leur évolution continue sont certes les caractéristiques d'une technologie véritablement révolutionnaire. Mais elles s'accompagnent intrinsèquement d'hallucinations, de problèmes de boîte noire, etc. De plus, l'être humain possède une intelligence sociale et une moralité que l'IA ne pourra jamais vraiment maîtriser. Ainsi, l'IA repose essentiellement sur des modèles statistiques : elle manque de bon sens dans le monde réel, sans parler de sa capacité à gérer des compromis complexes comme le font les humains.

Plus important encore, le déploiement de l'IA dans une entreprise nécessite une intégration approfondie avec le savoir-faire. Nous devons tenir compte de facteurs tels que la précision, la sécurité, la conformité et la répartition des responsabilités, et prendre en considération à la fois les flux de travail et les indicateurs clés de performance. À partir de l'expérience pratique de ZTE, je voudrais donner quelques conseils. Premièrement, les entreprises doivent développer leurs propres projets d'ingénierie des connaissances et de grands modèles spécifiques à leur domaine, ainsi que des RAG et des jumeaux numériques afin d'être professionnelles et fiables. Deuxièmement, identifiez les problèmes concrets que les agents doivent résoudre. Un agent universel finit souvent par ne rien faire de bien. Troisièmement, il faut savoir quand utiliser des agents ou des flux de travail. Les agents sont plus efficaces pour traiter des tâches complexes avec des chemins d'exécution variables, tandis que les flux de travail sont plus précis et efficaces dans des scénarios hautement prévisibles. Enfin, il faut permettre la collaboration entre les terminaux, les périphériques et le nuage afin de garantir à la fois la rentabilité et la sécurité. Parmi tous ces éléments clés, ce sont toujours les humains qui orientent l'IA dans la bonne direction et créent une valeur réelle.

Q4 : Perspectives d'avenir - Comment voyez-vous l'évolution de l'IA agentique, qui passe d'une automatisation basée sur des tâches à des partenaires commerciaux intégrés, et quelles mesures immédiates les organisations devraient-elles prendre pour assurer l'avenir de l'IA agentique ?

D'un point de vue technologique, nous pouvons considérer les agents ou l'IA agentique comme des travailleurs numériques proactifs. Au-delà des tâches simples ou répétitives, ils peuvent connecter des flux de travail entiers, réaliser une automatisation cognitive et même évoluer de manière autonome. Les agents fonctionnent désormais bien dans des scénarios bien structurés, nécessitant beaucoup d'informations, tolérants aux erreurs et disposant de boucles de rétroaction claires. Mais ils restent souvent bloqués en laboratoire lorsque les environnements réels deviennent plus complexes ou risqués. Comme je l'ai dit, les agents et l'IA agentielle en sont encore à leurs débuts. Au cours des deux prochaines années, ils se concentreront principalement sur les industries verticales. Ensuite, ils se chargeront de tâches complexes avec une plus grande autonomie, deviendront plus généraux, adaptatifs et capables d'apprendre et d'évoluer. Les agents se développent désormais très rapidement. Gemini 3, qui vient d'être lancé le mois dernier, établit une nouvelle référence pour les modèles d'IA avec un raisonnement SOTA, une compréhension multimodale et des capacités agentives.

Pour les organisations, je pense que l'adoption de l'IA est la seule voie à suivre. Le déploiement de l'IA ne consiste pas seulement à se connecter à des API, mais aussi à remodeler les processus, les structures et les équipes. Les entreprises doivent d'abord établir des plans à moyen et long terme, et être suffisamment adaptables pour suivre les évolutions technologiques et les changements du marché. Ensuite, elles doivent partir de scénarios à forte valeur ajoutée et spécifiques à leur activité, puis procéder à des itérations rapides. C'est ainsi que nous pouvons vraiment maîtriser l'IA. De plus, elle remodèle notre stratégie en matière de talents. À l'avenir, trois types de talents seront les plus importants : les experts en IA, qui font progresser cette technologie ; les utilisateurs expérimentés de l'IA, qui favorisent l'innovation et améliorent l'efficacité ; et les personnes qui vont au-delà de l'IA grâce à une réflexion de haut niveau et un état d'esprit sain. Enfin, pour tirer pleinement parti de l'IA, les entreprises doivent se restructurer et planifier un avenir de « symbiose entre l'homme et l'IA ».

AI Innovation Asia 2025 est une plateforme de dialogue de haut niveau qui met en relation des chefs d'entreprise, des pionniers technologiques et des décideurs politiques. Axée sur 15 sessions thématiques approfondies et les réflexions de plus de 40 experts du secteur, cette plateforme se concentre sur les voies de commercialisation des technologies de pointe, telles que l'IA générative et l'IA agentique, afin d'aider les entreprises à transformer leurs connaissances techniques en croissance tangible et à opérer une transformation numérique durable dans le paysage complexe du marché de la région Asie-Pacifique.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838551/ZTE_CDO_Cui_Li_speaks_at_Economist_Impact_s_AI_Innovation_Asia_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg

SOURCE ZTE Corporation