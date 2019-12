ZTE dévoile un nouveau téléphone intelligent 5G Axon, compatible avec les modes autonome et non autonome

En outre, l'appareil prend en charge plusieurs connexions réseau, ce qui permet aux utilisateurs de le connecter à deux réseaux sans fil simultanément, 2,4 GHz et 5 GHz, pour assurer une plus grande stabilité et une vitesse plus rapide.

Axon 10s Pro de ZTE présente l'avantage unique d'une commutation fluide des signaux Wi-Fi vers les réseaux LTE ou 5G, grâce à la solution d'amélioration du réseau en passant par un amplificateur de liaison, qui offre une réponse intelligente aux contextes de signaux complexes avec l'algorithme à haute vitesse mis au point en interne et la vision intelligente. L'appareil évalue l'état du réseau et s'il n'est pas suffisamment bon, passe automatiquement à une connexion de données LTE ou 5G pour garantir une meilleure expérience de l'Internet et une plus faible latence.

Outre la toute dernière plateforme mobile Snapdragon 865, l'appareil est également doté de la nouvelle mémoire vive LPDDR5 et de la mémoire morte UFS3.0, assurant une plus grande efficacité opérationnelle et une vitesse de lecture/écriture plus rapide.

« ZTE promeut activement les appareils 5G partout dans le monde, afin de permettre à un public plus large de profiter de l'expérience ultime qu'est la 5G. Nous fournirons une série de terminaux 5G diversifiés pour satisfaire les nouvelles attentes du public et des clients pour les modalités d'applications de la 5G », a déclaré Xu Feng, le directeur général adjoint de ZTE Corporation et président de la division Appareils mobiles. « En 2020, ZTE lancera plus de 15 terminaux 5G, dont près de dix téléphones intelligents 5G dans le monde. Outre Axon 10s Pro, ZTE dévoilera la nouvelle génération de téléphone intelligent 5G au premier trimestre de 2020, qui coûtera moins de 3 000 RMB, un prix très accessible. »

Partie prenante de l'innovation technologique, ZTE dispose de fortes capacités en matière de R-D, faisant d'immenses progrès dans l'amélioration des performances des appareils grâce à des solutions intégrées d'optimisation logicielle et matérielle.

Par ailleurs, Axon 10s Pro de ZTE intègre la nouvelle génération du moteur d'optimisation plein écran Z-Booster 2.0, qui alloue intelligemment les ressources système d'après des algorithmes d'IA, assurant ainsi un ressenti plus fluide au niveau des jeux et des modalités multitâches. Z-Booster 2.0 comporte trois modules fonctionnels, l'amplificateur d'application (App-Booster), l'amplificateur de système (System-Booster) et l'amplificateur de liaison (Link-Booster), permettant respectivement un démarrage plus rapide, de meilleures performances et une expérience Internet et de communication améliorée.

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe pour le grand public, les opérateurs, les entreprises et les clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, l'entreprise s'engage à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour offrir excellence et valeur ajoutée à mesure que les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Coté à la bourse de Hong Kong et de Shenzhen (code d'action H : 0763.HK/code d'action A : 000063.SZ), ZTE commercialise ses produits et services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a obtenu 35 contrats commerciaux 5G sur des marchés de premier plan comme l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. ZTE consacre 10 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et joue un rôle moteur au sein de plusieurs organisations internationales de normalisation.

