ROTTERDAM, Pays-Bas, 13 juin 2025 /CNW/ - nubia, une marque de téléphones intelligents hautement personnalisés pour un mode de vie amélioré, a annoncé son rôle de partenaire marketing officiel de Twitch Rivals lors de la TwitchCon Europe 2025 qui s'est tenue du 31 mai au 1er juin 2025 à Rotterdam. Ce partenariat, qui coïncide avec la célébration du 10e anniversaire de la TwitchCon,a permis de présenter l'excellence de la série nubia Neo 3 en matière de jeu, fondée sur l'esprit « Born to Win », à des dizaines de milliers de participants en personne et à des millions de téléspectateurs en direct, en interagissant directement avec les fans, les joueurs, les diffuseurs et les médias sur cette scène spéciale. La marque nubia a été mise en avant lors de la Twitch Rivals Arena, où les meilleurs diffuseurs se sont affrontés dans le cadre de tournois en direct.

nubia a été présenté à des dizaines de milliers de participants lors de la TwitchCon Europe 2025 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

« Le partenariat établi avec Twitch Rivals lors de la TwitchCon Europe 2025 est une autre étape importante pour nubia », a déclaré Li Wei, vice-président de ZTE. L'esprit « Born to Win » anime tout ce que nous faisons chez nubia, inspirant les joueurs à rechercher la victoire non seulement dans le jeu, mais aussi à chaque moment de leur vie. Après nos collaborations fructueuses avec des jeux mobiles à succès comme Mobile Legends : Bang Bang et Garena Free Fire, nous sommes ravis de présenter la série nubia Neo 3 directement à la communauté mondiale dynamique des joueurs. TwitchCon offre une scène parfaite pour démontrer comment notre téléphone intelligent de jeu innovant peut améliorer l'expérience de jeu aussi bien pour les amateurs que pour les joueurs professionnels. Grâce à notre collaboration avec Twitch, nous souhaitons établir des liens authentiques avec des joueurs passionnés et étendre notre présence dans le domaine du jeu en Europe et au-delà. »

nubia Neo 3 GT, un téléphone intelligent de jeu haute performance alimenté par l'IA et conçu autour de l'esprit « Born to Win »

Au cœur de ce partenariat se trouve la nubia Neo 3 GT, un téléphone intelligent de jeu haute performance construit autour de l'esprit « Born to Win », une croyance dans l'affirmation de soi, la compétition intrépide et la quête incessante de la victoire. Doté d'un jeu de puces à 8 cœurs de 6 nm de pointe fonctionnant à 2,7 GHz, et associé à une mémoire vive dynamique allant jusqu'à 24 Go et à un espace de stockage de 256 Go, l'appareil gère facilement les jeux les plus exigeants.

Les deux gâchettes de jeu à l'épaule exceptionnelles offrent des commandes semblables à celles d'une console avec un taux d'échantillonnage élevé et une réponse rapide, ce qui est une caractéristique unique dans son segment. Les utilisateurs peuvent personnaliser la programmation des boutons, déclencher instantanément l'espace de jeu avec les deux épaules et activer des combinaisons à une touche pour une exécution rapide des compétences. Les gâchettes réduisent les interférences avec l'écran, améliorent la précision dans les jeux FPS et MOBA et fournissent une rétroaction sur les vibrations pour une sensation semblable à celle d'une console. Le moteur linéaire intégré à axe Z ajoute une réponse haptique immersive à chaque mouvement.

Un écran OLED FHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1300 nits offre une expérience de jeu exceptionnelle, tandis qu'un grand système de refroidissement VC de 4083 mm² avec une structure multicouche garantit des performances stables pendant les séances de jeu intenses.

L'excellence en matière de jeu s'étend à ses fonctions d'IA innovantes, avec le moteur d'IA NeoTurbo et l'espace de jeu d'IA 3.0 qui travaillent ensemble pour optimiser les performances grâce à la reconnaissance des scènes en temps réel et à l'apprentissage comportemental. Le compagnon virtuel d'IA Demi offre une assistance intelligente aux joueurs grâce à des fonctions telles que Demi Care, Demi Live et Demi Alarm, qui améliorent la concentration et la programmation. Pour les séances de jeu prolongées, la grande batterie dotée de la technologie Bypass Charging permet une alimentation directe sans surchauffe. Plus qu'une puissance en matière de jeux vidéo, le nubia Neo 3 GT sert de compagnon de tous les jours pour la jeune génération, intégrant harmonieusement des capacités de jeux professionnels et des fonctionnalités pratiques telles que AI Photography, AI Translate et bien d'autres encore, pour répondre aux divers besoins des utilisateurs.

La zone d'expérience immersive occupe le devant de la scène à la TwitchCon Europe 2025

Chez TwitchCon Europe, nubia a organisé un vaste programme d'activités conçu pour maximiser l'exposition de la marque et l'engagement communautaire. Les participants peuvent visiter la zone interactive nubia dans la Twitch Rivals Arena, qui comprend des stations de jeu de pointe pour se familiariser avec la nubia Neo 3 GT, et découvrir les performances de jeu extraordinaires du téléphone intelligent grâce à ses deux gâchettes de jeu à l'épaule et à son espace de jeu d'IA uniques. Les diffuseurs vedettes ont mené des batailles intenses, mettant en valeur la puissance exceptionnelle du nubia Neo 3 GT. Des concours quotidiens ont permis aux participants de s'affronter en utilisant le nubia Neo 3 GT pour gagner des prix et des produits exclusifs.

La série nubia Neo 3 a été lancée en mars 2025 à l'échelle mondiale, et l'édition déployée en partenariat avec Free Fire a suivi en mai 2025 en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Europe et sur d'autres marchés mondiaux.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2710382/2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/5368989/ZTE_Logo.jpg

SOURCE ZTE Corporation