China Mobile et ZTE ont mis au point le projet novateur écologique et écoénergétique de réseau infonuagique 5G de base axé sur l'IA afin de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer le rendement et l'efficacité opérationnelle du réseau

La solution novatrice et reproductible de réseau de base nuageux 5G verte et économe en énergie axée sur l'IA aide les exploitants de réseau à réduire leurs dépenses d'exploitation et leurs dépenses en immobilisations tout en réalisant d'importantes économies d'énergie

SHANGHAI, 20 juin 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur mondial de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, en partenariat avec China Mobile, a remporté le prix « Best Mobile Innovation for Climate Action in Asia » pour son projet novateur écologique et écoénergétique de réseau infonuagique 5G de base axé sur l'IA lors des Asia Mobile Awards à l'occasion du salon MWC Shanghai 2025.

Prix « Best Mobile Innovation for Climate Action in Asia » (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Les économies d'énergie, la réduction des émissions et la transformation verte dans l'industrie des communications sont des enjeux clés du virage mondial vers le développement écologique et durable.

Le projet novateur écologique et écoénergétique de réseau infonuagique 5G de base axé sur l'IA vise à réduire considérablement la consommation d'énergie du réseau de base 5G tout en améliorant le rendement et l'efficacité opérationnelle du réseau grâce à l'architecture infonuagique novatrice et à la technologie intelligente d'économie d'énergie. Tirant parti des solutions de réseau de base Intelligent 5G de ZTE et de la vaste expérience de China Mobile en matière de communications vertes, ce projet optimise l'efficacité énergétique et réduit les émissions de carbone du réseau 5G de base, offrant aux exploitants des solutions conviviales de déploiement de réseaux 5G de base efficaces et respectueux de l'environnement.

Le projet novateur écologique et écoénergétique de réseau infonuagique 5G de base axé sur l'IA aide non seulement les exploitants de réseau à réduire leurs dépenses d'exploitation et leurs dépenses en immobilisations, mais fournit également des solutions reproductibles pour le développement durable des réseaux de base 5G mondiaux. À ce jour, ce projet a été déployé dans plusieurs provinces de la Chine, ce qui a permis de réaliser d'importantes économies d'énergie.

À l'avenir, ZTE poursuivra sa collaboration avec China Mobile afin de promouvoir l'application de technologies vertes et d'économie d'énergie dans un éventail plus vaste de systèmes de réseau. Les deux parties travailleront avec des partenaires mondiaux pour faire progresser le développement vert et intelligent des réseaux 5G, grâce au profond engagement envers le développement durable de l'industrie mondiale des communications.

