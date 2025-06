SHANGHAI, 20 juin 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a annoncé que Cui Li, cheffe du développement de la société, a été invitée à prononcer un discours liminaire lors de la séance intitulée « La transformation des entreprises technologiques : Inaugurer la nouvelle ère de l'innovation » et s'est exprimée au Sommet GTI • Shanghai 2025 sur le thème « Imaginer l'avenir, de la 5G-1 à la 6G » au salon MWC25 Shanghai. Elle a partagé les pratiques novatrices et les idées stratégiques de ZTE sur la façon de stimuler l'évolution numérique et intelligente de diverses industries dans le cadre de la révolution intelligente alimentée par de grands modèles d'IA.

Cui Li a prononcé un discours liminaire lors de la séance intitulée « La transformation des entreprises technologiques : Inaugurer la nouvelle ère de l’innovation » (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Dans son discours liminaire lors de la conférence « La transformation des entreprises technologiques : Inaugurer la nouvelle ère de l'innovation », Cui Li a partagé ses idées sous le thème « Évolution numérique et intelligente : Inaugurer une nouvelle ère de civilisation de l'IA ». Elle a souligné que les grands modèles d'IA ont déclenché une vague mondiale de révolution intelligente, entraînant des innovations et des percées continues dans l'itération technologique et le développement d'écosystèmes. Mettant l'accent sur les priorités durables dans le cadre des progrès de l'IA, elle a affirmé que l'accent resterait sur une infrastructure efficace, des algorithmes optimisés et des applications pratiques. Conformément à cette trajectoire, ZTE accorde la priorité à l'infrastructure informatique, à l'optimisation des algorithmes et à la collaboration entre les terminaux et la périphérie. Grâce à une innovation incessante, ZTE s'engage à faire progresser la démocratisation de l'informatique et de l'IA, en jetant des bases solides pour la transformation intelligente de diverses industries.

Stimulée par l'innovation, ZTE s'efforce de construire une base intelligente intégrant « le réseau, l'informatique et l'énergie ». Centrée sur les données, les algorithmes et la technologie, la société poursuit une évolution multidimensionnelle pour déverrouiller davantage de valeur intelligente. Conformément à sa philosophie de base de « l'IA pour tous », ZTE intègre profondément l'IA aux TIC pour construire une solution informatique intelligente complète. De plus, la société favorise activement l'adoption de l'IA dans les scénarios destinés aux consommateurs, au foyer et à l'industrie, accélérant ainsi la démocratisation de l'IA. Cui Li a déclaré que ZTE continuera d'améliorer la compétitivité de ses produits et solutions, de bâtir un écosystème plus intégré avec ses partenaires et de favoriser une convergence et une innovation approfondie de l'IA et des TIC. En collaboration avec ses partenaires de l'écosystème, ZTE vise à relever les défis en matière de confidentialité, de sécurité et d'éthique dans le domaine de l'IA, afin de créer un écosystème ouvert, collaboratif et fiable et de promouvoir les progrès numériques et intelligents dans toutes les industries, ouvrant ainsi une nouvelle ère de civilisation.

Lors du Sommet GTI • Shanghai 2025, Cui Li a prononcé un discours intitulé « Connectivité intelligente, avenir infini » et a été invité à la cérémonie de lancement officiel du livre blanc de China Mobile sur la 5G-A pour le tiercé des nouveaux services de consommation de l'information et d'autres initiatives d'innovation. Dans son discours, Cui Li a partagé l'exploration systématique, les réalisations pratiques et les perspectives stratégiques de ZTE dans trois domaines : la connectivité avancée, l'informatique intelligente pour tous et le déploiement en périphérie et sur les terminaux.

En ce qui concerne la connectivité avancée, ZTE collabore avec des partenaires pour favoriser l'évolution de la technologie de réseau de la 5G à la 5G-A et, un jour, à la 6G, construisant ainsi le centre neuronal de l'ère intelligente. En ce qui concerne l'informatique intelligente, ZTE se concentre sur le matériel, les logiciels et les données pour construire une infrastructure efficiente, permettre une mise en œuvre efficace et améliorer l'intelligence. Par conséquent, la société maximise la valeur des données et fait considérablement progresser l'IA pour tous. En ce qui concerne le déploiement en périphérie et sur les terminaux, conformément à sa philosophie de « L'IA pour tous », ZTE a lancé une solution intelligente, polyvalente et complète, qui contribue à faire baisser les coûts, à accroître l'efficacité et à réduire les émissions de carbone de l'ensemble de la société. Dans son discours, Cui Li a souligné que le monde de la connectivité intelligente n'est pas un solo technologique, mais une symphonie jouée par l'ensemble de l'écosystème. ZTE s'associera à des partenaires mondiaux pour démocratiser davantage l'IA et d'autres nouvelles technologies, et favoriser la transformation numérique et intelligente de diverses industries, pour façonner un avenir avec une connectivité omniprésente, une intelligence illimitée et des possibilités infinies.

