BARCELONE, Espagne, le 4 mars 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a dévoilé sa gamme élargie de téléphones intelligents dotés d'IA dans le cadre de sa stratégie de produits « IA pour tous ». Il s'agit notamment du téléphone phare révolutionnaire plein écran Nubia Z70 Ultra, de la série Nubia Neo 3 axée sur les jeux et présentant le concept « Born to Win », et de la série Nubia Focus 2 axée sur la photographie. La gamme comprend également des appareils plus innovants destinés aux passionnés de jeux, de photographie, de mode et de musique. De plus, ZTE a présenté une gamme de solutions World No.1 FWA & MBB alimentées par l'IA, la 5G avancée et le Wi-Fi 7, démontrant son leadership mondial avec la part de marché No.1 pendant quatre années consécutives, selon le dernier rapport TSR.

ZTE accélère la transformation de l’IA avec Google (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Une vision audacieuse de l'« IA pour tous » grâce à des partenariats stratégiques mondiaux

ZTE s'engage à créer un écosystème intelligent à scénario complet avec des interactions multimodales axées sur l'IA et une gamme complète d'appareils d'IA, reliant les écosystèmes des personnes, des véhicules et des maisons pour s'assurer que chaque consommateur peut profiter de l'efficacité, de la résonance émotionnelle et des valeurs fonctionnelles améliorées apportées par l'IA.

À l'ère de l'IA, les téléphones intelligents évoluent vers une plateforme intelligente complète qui intègre harmonieusement la connectivité, l'interaction, les services et le divertissement. « En collaboration avec nos partenaires mondiaux, nous nous engageons à intégrer des capacités d'IA de calibre mondial dans notre cadre de système d'exploitation de l'IA, a déclaré Ni Fei, vice-président principal de ZTE, et président de ZTE Mobile Devices. « En reliant de façon transparente les architectures multimodales à des MLL d'IA avancées, nous transformons la façon dont les utilisateurs interagissent avec les téléphones intelligents. Sur le marché étranger, ZTE accélère la transformation de l'IA avec Google. Tous les nouveaux produits Nubia intégreront Gemini, le modèle d'IA le plus performant de Google, combiné à l'infrastructure évolutive, sécurisée et de haute performance de Google Cloud. »

Un ajout spécial à l'écosystème d'IA de ZTE est ses tout premiers écouteurs Nubia LiveFlip d'IA, conçus pour des tâches comme les FAQ sur les connaissances, les voyages et la réservation de billets d'IA, la traduction en temps réel par l'IA et plus encore. Au-delà des améliorations fonctionnelles, il offre un accompagnement et une résonance émotionnelle par le biais d'un clavardage vocal centré sur les téléphones intelligents à IA, qui les rend capables d'écouter, de comprendre et de s'occuper des utilisateurs.

Nubia prend le monde d'assaut en mettant l'accent sur le jeu et la photographie

Depuis son expansion mondiale en 2024, ZTE a connu une augmentation de plus de 60 % des expéditions de téléphones intelligents à l'étranger, ce qui représente des gains de part de marché notables dans des régions clés comme l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Europe. Nubia accélère son expansion mondiale avec des offres d'appareils axés sur l'IA, en particulier grâce à son portefeuille de produits centrés sur les jeux vidéo et la photographie, ainsi qu'à des niveaux de produits plus élevés, à de vastes canaux de vente, à un écosystème enrichi et à des efforts de marketing localisés renforcés. Tout cela se fait en encourageant l'état d'esprit de la marque « Be yourself ». Nubia est aujourd'hui présente dans plus de 30 pays et régions.

La série Nubia Neo, développée en pensant aux amateurs de sports électroniques, est conçue pour offrir des expériences de jeu exceptionnelles à tous, alimentées par des caractéristiques d'IA de pointe comme AI Companion Demi, AI Performance Engine NeoTurbo, le nouvel AI Game Space, AI Translate et AI Photography. Elle est également dotée de mises à niveau matérielles complètes, comme des doubles déclencheurs d'épaule de jeu uniques, une grande batterie de 6 000 mAh et une conception dynamique de sports électroniques. S'inscrivant dans la mission d'autonomisation des joueurs avec la devise « Born to Win », la série Nubia Neo 3 convient parfaitement à la nouvelle génération de l'épanouissement personnel.

Nubia Z70 Ultra redéfinit la photographie sur téléphone intelligent grâce à son affichage en plein écran révolutionnaire de 1,5 K et à ses améliorations axées sur l'IA. Doté du système de photographie Neovision AI, ce produit phare offre des performances d'imagerie inégalées pour les photographes professionnels et amateurs. Propulsé par la plateforme mobile 8 Elite de Snapdragon®, une batterie de 6150 mAh et des caractéristiques de résistance à la poussière et à l'eau IP68/IP69, il assure une expérience utilisateur extraordinaire.

Le Nubia Neo 3 GT 5G est proposé à partir de 299 euros, tandis que le Nubia Neo 3 5G est vendu à partir de 249 euros. ZTE présente également le Nubia Flip 2 5G, dont le prix est de 699 euros, avec une charnière plus durable, un affichage externe plus grand de 3 pouces, des capacités d'imagerie améliorées et des fonctions d'IA extraordinaires comme AI Calling Translate, AI Conversation Translate, AI Wallpaper Generator et le futur AI Pets. Les prix des produits peuvent varier selon les spécifications et les marchés régionaux. Ces produits seront disponibles dans le monde entier, répondant aux divers besoins des consommateurs du monde entier.

Pour en savoir plus, visitez le kiosque ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) ou le site https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc25.html

