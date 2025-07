GENÈVE, 11 juillet 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, s'est distingué parmi de nombreuses propositions grâce à son programme « Signal Reach » mis en œuvre en Afrique, et a remporté le prix du Champion du SMSI (projets champions) lors de la cérémonie de remise des prix du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) 2025. Il est à noter que ZTE est la seule entreprise chinoise à avoir reçu cette prestigieuse distinction dans le domaine de la diversité culturelle des TIC.

Cosmas Zavazava, directeur du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT, a remis le prix aux représentants de ZTE (PRNewsfoto/ZTE Corporation) Le programme « Signal Reach » de ZTE remporte le prix du Champion du SMSI 2025 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Cette récompense reconnaît non seulement l'innovation continue de ZTE dans le secteur des technologies numériques, mais confirme également son rôle de référence et son influence dans l'industrie pour faire progresser l'inclusion numérique et le développement durable à l'échelle mondiale.

Le SMSI est co-organisé par des organisations faisant autorité, notamment l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Il vise à promouvoir le développement durable de la société mondiale de l'information grâce aux technologies de l'information et de la communication (TIC). Le prix du Champion du SMSI, qui constitue une distinction importante du sommet, fait l'objet de plusieurs cycles de sélection rigoureux, qui comprennent un vote en ligne et des évaluations par des experts, afin de choisir les projets les plus remarquables parmi les milliers de projets proposés. Tous ces projets représentent les meilleures pratiques mondiales en matière d'utilisation des TIC pour améliorer les conditions de vie des populations.

Le programme « Signal Reach » de ZTE, axé sur les concepts fondamentaux de « connectivité ultra-rapide, énergie verte et partage inclusif », relève le défi de la faiblesse des infrastructures numériques dans les régions reculées d'Afrique en fournissant une solution de bout en bout, du déploiement des stations de base aux services terminaux. L'équipe du projet a combiné de manière innovante la technologie des stations de base modulaires et les systèmes d'énergie solaire pour concevoir des stations de base EcoSite, capables d'être déployées en seulement sept jours. Ces stations de base sont dotées de la technologie 2TR Tri-band UBR développée par ZTE, qui réduit les coûts de couverture réseau de 70 % et augmente l'efficacité de l'expansion du réseau de 60 % grâce à une conception de mise à niveau en une seule étape.

Associé à la solution EcoEnergy, le programme garantit un approvisionnement stable et fiable en énergie verte pour les régions reculées, optimisant encore davantage l'utilisation de l'énergie grâce au logiciel de gestion iEnergy. Cela réduit les coûts d'exploitation et améliore la durabilité du système. Dans le cadre de son application pratique au Liberia, l'équipe du projet a pu déployer 128 stations de base en trois mois, fournissant des services de communication mobile stables à plus de 580 000 utilisateurs ruraux.

Il est remarquable que le programme « Signal Reach » ne se concentre pas uniquement sur la popularisation de la technologie numérique, mais encourage aussi activement la diversité culturelle. En fournissant une connectivité numérique stable et fiable aux régions reculées d'Afrique, le programme permet aux communautés locales de mieux s'intégrer dans la société mondiale de l'information, favorise les échanges et la compréhension entre les différentes cultures et encourage le développement de la diversité culturelle à travers le continent.

Lors de l'événement de haut niveau SMSI+20 organisé dans le cadre du sommet, Summer Chen, vice-présidente de ZTE, a également participé à la session Partner2Connect (P2C) qui a eu un grand retentissement. Elle a souligné la fierté de ZTE d'être parmi les premiers champions P2C reconnus par l'UIT pour son leadership dans la promotion des efforts mondiaux de numérisation. Mme Chen a réaffirmé l'engagement indéfectible de ZTE à faire progresser la transformation numérique et à promouvoir le développement durable dans le monde entier.

À l'avenir, ZTE continuera à œuvrer en faveur des objectifs de développement durable (ODD), à encourager la numérisation mondiale et à autonomiser les communautés du monde entier grâce à des technologies inclusives et innovantes.

Pour en savoir plus sur le programme « Signal Reach », veuillez consulter :

https://www.youtube.com/watch?v=9mVmOb9mDYU

Pour plus de renseignements sur l'engagement de ZTE envers la Coalition numérique P2C de l'UIT, veuillez consulter :

https://www.zte.com.cn/global/about/sustainability/ESG-our-initiatives-meaningful-connectivity-itu-p2c-digital-coalition-champion.html

