GENÈVE, 11 juillet 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a annoncé que Cui Li, cheffe du développement de l'entreprise a été invitée à participer à l'atelier sur le thème « Navigating the Intersect of AI, Environment and Energy for a Sustainable Future » (Naviguer à l'intersection de l'IA, de l'environnement et de l'énergie pour un avenir durable) lors du sommet mondial AI for Good 2025 qui s'est tenu à Genève. Au cours de la séance, elle a prononcé un discours intitulé « Accelerating Progress Towards SDGs with AI-powered New Paradigm » (Accélérer les progrès vers l'atteinte des ODD grâce à un nouveau paradigme alimenté par l'IA) au cours duquel elle a abordé les efforts novateurs de ZTE pour stimuler une IA efficace et verte, et pour approfondir l'intégration de l'IA aux produits et solutions de technologie de l'information et des communications (TIC), dans le but d'accélérer l'accessibilité à l'IA et la transformation vers une société à faibles émissions de carbone.

Cui Li ,cheffe du développement de ZTE souligne l’importance de l’IA efficace et verte en tant que moteur des progrès vers l’atteinte des ODD lors du sommet mondial AI for Good. (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Cui Li a observé que la dernière vague d'IA, alimentée par de grands modèles de langage, gagne le monde entier à une vitesse incroyable. Ce changement rapide s'accompagne d'une augmentation des demandes de soutien informatique et de la consommation d'énergie. La réalisation d'une IA durable est donc devenue un impératif à l'échelle de l'industrie, et le secret réside dans la définition d'une voie claire et efficace. Abordant la question sous deux angles : « l'énergie au service de l'IA » et « l'IA au service de l'énergie », elle a expliqué comment les entreprises peuvent étendre l'utilisation de l'IA de façon plus écologique et plus efficace et, en retour, exploiter l'IA pour favoriser une transition énergétique qui réduit les coûts, améliore l'efficacité et soutient un avenir à faibles émissions de carbone.

En ce qui concerne « l'énergie au service de l'IA », Cui Li a souligné que l'industrie fait face à un « dilemme du triangle inversé » et que l'efficacité est la clé pour résoudre le dilemme. En réponse, ZTE s'attaque au problème en trois étapes : le développement d'une infrastructure efficace, l'amélioration efficace des renseignements et l'accélération de l'impact grâce à l'efficacité, ce qui favorise le développement collectif efficace et écologique de l'IA.

En ce qui concerne « l'IA au service de l'énergie », elle a souligné que dans le cadre de la stratégie de base « L'IA pour tous », ZTE a profondément intégré l'IA à ses produits et solutions de TIC pour créer des solutions intelligentes complètes. L'entreprise déploie maintenant des capacités d'IA dans des scénarios destinés à l'industrie, au foyer et aux consommateurs, ce qui permet une rentabilité, des gains opérationnels et une trajectoire à faibles émissions de carbone pour l'économie dans son ensemble.

