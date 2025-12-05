CHANGSHA, Chine, le 6 déc. 2025 /CNW/ - Le 27 novembre 2025, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) a été nommée l'une des 15 premières usines intelligentes de l'industrie lors de la World Intelligent Manufacturing Conference 2025. La percée de l'entreprise dans la production partagée à flux mixte pour de multiples types d'équipement lourd a permis de créer une grappe d'usines intelligentes collaboratives pour les machines de construction. En combinant flexibilité, échelle et automatisation, le modèle façonne une nouvelle norme pour la transformation numérique et intelligente de l'industrie.

Zoomlion reconnue comme une usine intelligente de premier plan lors de la World Intelligent Manufacturing Conference 2025 (PRNewsfoto/Zoomlion)

La percée majeure de Zoomlion dans le domaine de la fabrication intelligente répond à un défi important de l'industrie, à savoir la production efficace d'équipements lourds à faible volume et multimodaux sur une chaîne de production partagée à flux mixtes. Dans sa ville industrielle intelligente, l'entreprise a construit une usine d'excavatrices intelligentes commune, franchissant trois jalons mondiaux. Zoomlion est devenue la première entreprise à mettre en œuvre une fabrication intelligente à processus complet en six étapes principales, à exécuter une chaîne à flux mixte pour plus de 100 modèles et à intégrer la production collaborative dans de multiples catégories d'équipement.

Ce modèle de fabrication partagé prend en charge une grappe modulaire et hautement évolutive pour l'équipement de construction. Conçu pour l'interopérabilité, il couvre les principales catégories d'équipement et relie des centaines d'étapes de fabrication. Trois centres de fabrication partagés permettent l'intégration de plusieurs usines, ce qui pousse l'utilisation des plaques d'acier au-delà de 90 % et réduit les coûts de construction de 15 %. La logistique automatisée remplace le stockage par le transport en temps réel, réduisant les stocks de 70 % et assurant une distribution précise. Combinée à une plateforme de recherche et développement interrégionale et à un modèle flexible de chaîne d'approvisionnement partagée, Zoomlion a bâti un écosystème complet qui fait progresser l'efficacité et la transformation numérique dans l'ensemble de l'industrie.

Le modèle de fabrication intelligent partagé de Zoomlion offre une efficacité de pointe grâce aux données et à l'IA. Dans son usine intelligente d'excavatrices, l'IA couvre plus de 80 % des processus, ce qui permet une production auto-organisée sans temps de changement. Le cycle complet, de la coupe des tôles d'acier à l'assemblage final, ne prend que 6,5 jours, et une excavatrice sort de la chaîne toutes les six minutes. Avec le temps et le cycle de production les plus courts de l'industrie, l'usine soutient une production personnalisée axée sur les ventes tout en réduisant considérablement les stocks et en éliminant le fossé entre la production et la demande.

Le succès du modèle prend déjà de l'ampleur à l'échelle mondiale. Zoomlion a appliqué son système de production intelligent à plus de 20 usines dans le monde, tout en favorisant l'innovation dans des secteurs comme les machines agricoles, l'équipement énergétique et les véhicules d'intervention d'urgence. S'appuyant sur les progrès de l'IA et de la robotique, l'entreprise prévoit d'approfondir l'intégration technologique, d'accélérer l'innovation dans les processus de prochaine génération et de partager son modèle de fabrication intelligente avec des partenaires mondiaux de toutes les industries.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2839322/4eb7b517f4e0f2bee5e4f28646589b3a.jpg

SOURCE Zoomlion

PERSONNE-RESSOURCE : Chengkun Liu, [email protected]