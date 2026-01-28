DUBAÏ, ÉAU, le 28 janv. 2026 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) soutient la transformation de la ligne d'horizon de Dubaï avec ses grues à tour déployées dans une série de projets majeurs, dont l'hôtel Ciel Dubai Marina, officiellement certifié par Guinness World Records comme étant le plus haut du monde avec ses 377,127 mètres. Les grues Zoomlion ont servi de principal équipement de levage tout au long du projet, contribuant ainsi à sa réussite. Cette réalisation souligne les exigences techniques de la construction de très grande hauteur et les performances éprouvées des équipements Zoomlion dans des environnements de construction complexes.

Les grues à tour Zoomlion soutiennent les projets record de la ligne d'horizon de Dubaï Speed Speed

La grue à tour L250-20 de Zoomlion a servi de principale solution de levage pour le projet hôtelier, permettant des opérations de levage précises et stables alors que la structure atteignait des hauteurs sans précédent. Cette réalisation renforce encore davantage l'expertise croissante de Zoomlion en ingénierie de grande hauteur et sa contribution au développement d'infrastructures clés au Moyen-Orient.

En plus du projet record, Zoomlion Equipment soutient de nombreux projets de grande envergure à Dubaï. Dans le cadre du projet de la baie de Damac, dans le district central de la marina de Dubaï, six grues à tour Zoomlion L125-10FQ ont été déployées dans trois structures principales. Équipées de systèmes de contrôle électronique de pointe et de sections de mât compactes, ces grues améliorent l'efficacité opérationnelle et la stabilité structurelle dans des environnements restreints.

Au complexe résidentiel Azizi Venice, l'un des plus grands projets immobiliers de Dubaï, des opérations coordonnées de grues à grande échelle sont en cours. Plus de 40 grues à tour Zoomlion sont actuellement en service, avec une gamme de modèles principaux. Une flotte supplémentaire doit être déployée, le site devant accueillir près de 80 grues à tour Zoomlion à capacité maximale. Ce projet marque une nouvelle phase dans les capacités de déploiement international de l'entreprise.

Zoomlion est également un partenaire clé en équipement pour le projet de tour Al Habtoor, qui devrait devenir le plus haut bâtiment résidentiel autonome au monde. S'élevant à plus de 300 mètres avec 82 étages le long du canal d'eau de Dubaï, le projet est équipé d'une flotte personnalisée de grues à tour de fosses et de treuils de construction Zoomlion, choisis pour leur précision de levage et leur adaptabilité à des conditions verticales extrêmes.

Les grues à tour Zoomlion ont été utilisées dans des monuments record et des aménagements urbains denses et sont devenues une partie intégrante de l'écosystème de construction de Dubaï. Forte d'une innovation technique continue et d'une expertise approfondie en matière de projets, Zoomlion demeure déterminée à fournir de l'équipement de construction haute performance pour soutenir le développement urbain partout dans le monde.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2871610/1.mp4

SOURCE Zoomlion

CONTACT : Chengkun Liu, [email protected]