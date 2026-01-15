CHANGSHA, Chine, 15 janvier 2026 /CNW/ - La société Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) mène une nouvelle vague de transformation intelligente en intégrant l'IA aux machines de construction, à l'internet industriel, aux mégadonnées et à l'informatique en nuage. Portant sur toute la chaîne, son système d'IA englobe les produits connectés, la fabrication, la gestion et la robotique fondée sur l'intelligence incarnée pour placer le numérique et l'intelligence au cœur de l'entreprise. Zoomlion développe également la robotique humanoïde, sa « troisième courbe de croissance », soutenue par des capacités d'intégration matérielle et logicielle exclusives.

Robot humanoïde de Zoomlion effectuant des tâches de tri à l’usine

Englobant l'ensemble de la chaîne, le système d'application d'IA de Zoomlion couvre quatre grands piliers : IA plus machines de construction, IA plus fabrication intelligente, IA plus gestion intelligente et IA plus robots associés à l'intelligence incarnée. Dans la ville intelligente de Zoomlion (« Zoomlion Smart City »), 12 usines intelligentes et plus de 300 lignes de production intelligentes, dont 20 sont entièrement automatisées, fonctionnent comme un système de fabrication intelligente de bout en bout. Dans le domaine « IA plus fabrication intelligente », des procédés tels que la découpe, le soudage, l'usinage, la peinture et l'assemblage sont entièrement connectés à la plateforme de l'internet industriel. Cela assure la gestion unifiée de plus de 100 000 types de matériaux et la fabrication intelligente de plus de 400 produits.

La planification et l'optimisation fondées sur l'IA permettent au parc de produire une excavatrice toutes les six minutes, une plateforme élévatrice à ciseaux toutes les 7,5 minutes, un camion-pompe à béton toutes les 27 minutes et une grue sur camion toutes les 18 minutes : une véritable percée dans la fabrication agile à grande échelle de petits lots variés. Zoomlion applique en outre l'IA à la gestion de la R & D, de la production, des ventes, des services et de la chaîne d'approvisionnement. Pour le service à la clientèle, la société a lancé un système vocal de diagnostic d'expert alimenté par l'IA qui affiche une précision de plus de 95 %, facilite la détection à distance des défaillances, propose un dépannage rapide et apporte un soutien technique 24 heures sur 24.

Tirant parti de ses capacités d'autodéveloppement sur toute la chaîne, Zoomlion met l'accent depuis 2024 sur la robotique humanoïde fondée sur l'intelligence incarnée. Des dizaines de robots humanoïdes sont maintenant déployés pour la logistique de l'usine, le chargement et le déchargement, le prémontage et l'inspection de la qualité, comme autant d'applications précoces au bénéfice de la productivité. Exploitant un terrain d'essai autoconstruit qui regroupe plus de 100 postes de travail et des ensembles de données industrielles à grande échelle, Zoomlion favorise une itération rapide de la collaboration entre humain et robot. Tous les robots humanoïdes et industriels sont connectés à la plateforme d'intelligence incarnée de Zhongke Yungu, qui intègre les données, l'entraînement, la simulation et le déploiement à distance dans une boucle fermée, alimentée par un centre national de superinformatique doté d'une capacité de calcul du processeur graphique de 59P, sur la base de dizaines de milliers de nœuds distribués.

Au-delà de la robotique humanoïde, Zoomlion travaille actuellement à la mise au point d'une gamme plus large de robots spécialisés dans la lutte contre l'incendie, la tonte, la construction et l'agriculture. Grâce à la profonde intégration du matériel, des modèles d'IA et des scénarios concrets, l'entreprise définit l'intelligence incarnée comme son prochain moteur de croissance majeur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862438/Zoomlion_s_humanoid_robot_performs_sorting_tasks_on_the_factory_floor.jpg

