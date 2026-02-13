LAS VEGAS, 13 février 2026 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ou la « société » ; 1157.HK) annonce sa participation à la CONEXPO-CON/AGG 2026, l'une des plus importantes expositions de machines de construction au monde, qui se tiendra du 3 au 7 mars 2026 au Las Vegas Convention Center. L'entreprise présentera ses dernières solutions de construction intelligentes et une vaste gamme d'équipements phares au stand F42027 dans la zone du Festival de l'exposition.

Zoomlion présentera ses solutions de construction intelligentes et ses équipements phares à la CONEXPO-CON/AGG 2026 (PRNewsfoto/Zoomlion)

Le thème de l'exposition de Zoomlion, Vision Creates Future, s'harmonise avec l'attention portée à la construction intelligente, la gestion numérique et le développement durable. L'entreprise souhaite partager ses plus récentes innovations en matière d'automatisation, de numérisation et de gestion intelligente de l'équipement avec des professionnels mondiaux de l'industrie au moyen de démonstrations sur place et de présentations de produits.

Zoomlion présentera des équipements couvrant plusieurs grandes catégories de produits, y compris les engins de terrassement, les machines de levage de construction, les machines de grue mobile et l'équipement pour le béton. Le présentoir est conçu pour mettre en valeur la gamme complète de produits de la société et son investissement continu dans les technologies de construction intelligentes et numériques.

Une expérience interactive d'utilisation à distance 5G sera un élément central de l'exposition de Zoomlion, qui permettra aux visiteurs de découvrir et d'utiliser le contrôle à distance en temps réel de l'équipement. La démonstration vise à illustrer l'application de technologies de connectivité de pointe dans les scénarios de construction, ainsi que les progrès réalisés par Zoomlion dans le développement de solutions intelligentes pour les chantiers de construction.

Zoomlion soulignera également ses activités localisées dans les Amériques, y compris les réseaux de fabrication, de vente et de services conçus pour soutenir les clients de la région. L'exposition reflétera l'approche globale intégrée de l'entreprise qui combine la R&D, la production et l'assistance après-vente.

La CONEXPO-CON/AGG est organisée par l'Association of Equipment Manufacturers (AEM) et se tient tous les trois ans. Cet événement réunit des fabricants d'équipement de construction, des fournisseurs et des intervenants de l'industrie du monde entier pour explorer les tendances, les technologies et les solutions qui façonnent l'avenir de l'industrie de la construction.

Zoomlion se réjouit à l'idée de collaborer avec les partenaires de l'industrie, les clients et les visiteurs de la CONEXPO-CON/AGG 2026, et de partager son exploration continue et son expérience pratique en matière de solutions de construction intelligentes et durables.

À propos de Zoomlion

Créé en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. est un chef de file mondial de la fabrication d'équipement haut de gamme, spécialisée dans la construction, l'exploitation minière et les machines agricoles. Avec 13 bases de R&D à l'étranger et des opérations de fabrication dans plus de 180 pays et régions, l'entreprise propose des solutions intelligentes et durables, soutenues par des technologies et des innovations de pointe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2903489/2026_2_12.jpg

SOURCE Zoomlion

CONTACT : Liu Chengkun, [email protected]