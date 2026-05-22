CHANGSHA, Chine, le 22 mai 2026 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a tenu sa Global Mining Machinery Expo 2026 à Changsha le 16 mai, attirant plus de 500 clients et partenaires de l'industrie provenant de près de 30 pays et régions pour découvrir ses dernières solutions et équipements miniers.

Zoomlion présente des solutions minières avancées, vertes et intelligentes à l’occasion de la Global Mining Machinery Expo 2026 (PRNewsfoto/Zoomlion)

L'événement, qui s'est tenu au Parc des engins de terrassement de Zoomlion Smart City, a mis en avant les avancées de Zoomlion dans trois domaines : la machinerie lourde pour les mines à ciel ouvert, l'équipement électrique et hybride pour les activités minières écologiques et les systèmes autonomes de transport et de gestion des mines.

Trois modèles phares ont marqué la présentation, dont la chargeuse sur roues hybride ZWL360, le camion minier hybride ZTE450HEV et l'excavatrice minière bimoteur ZE1650G.

La ZWL360 est la plus grande chargeuse sur roues hybride au monde, avec une charge nominale de 36 tonnes et une puissance combinée de 1 495 kilowatts. Elle permet d'économiser plus de 15 % d'énergie par rapport à des machines comparables. La ZTE450HEV transporte une charge utile de 240 tonnes et est propulsée par un groupe motopropulseur diesel-électrique doté de systèmes de récupération d'énergie. L'excavatrice ZE1650G exploite deux moteurs QSM15 en tandem et est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles.

Zoomlion a présenté plus de 40 nouveaux produits et composants miniers énergétiques, dont les camions miniers hybrides ZT160HEV et ZT165EV entièrement électriques. Ses machines électriques et hybrides fonctionnent maintenant dans des dizaines de mines à l'échelle mondiale, et chaque unité enregistre plus de 8 000 heures de service.

L'entreprise a souligné plusieurs technologies vertes exclusives lors de l'événement. Le ZM-i Adaptive Super Energy Management System, par exemple, alimente ses machines hybrides grâce à une architecture « véritablement hybride » qui fait fonctionner simultanément un moteur diesel et un moteur électrique avec une charge lourde, plutôt que d'alterner entre les deux. Les essais effectués par l'entreprise ont permis de réduire de 20 % la consommation de carburant et d'améliorer l'efficacité opérationnelle de 11,2 %.

Le transport autonome était une autre priorité majeure. Zoomlion a mis en service près de 100 camions miniers sans conducteur sur de multiples sites en Chine, où ils sont capables de navigation autonome, d'évitement des obstacles et de tâches coordonnées avec des excavatrices. Lors de l'exposition, l'entreprise a démontré cette capacité avec l'excavatrice télécommandée ZE985G, le camion minier entièrement électrique ZT118EV et le camion minier hybride ZT160HEV grâce à une démonstration coordonnée de creusage-chargement-transport combinant exploitation à distance et transport autonome.

Zoomlion a également dévoilé deux plateformes logicielles lors de l'événement : la plateforme de supervision intelligente des mines 2.0 et plateforme d'exploitation et de diagnostic des mines 2.0. Ces systèmes transmettent les données de l'équipement du terrain au nuage, ce qui permet la surveillance en temps réel, la prévision des pannes et le suivi de la maintenance.

L'entreprise a également mis en place un système intelligent d'évaluation des mines qui analyse les conditions du site, modélise la consommation d'énergie et recommande des configurations d'équipement mine par mine. Le système a déjà été déployé dans plus de 150 mines et réalisé plus de 200 plans de projet personnalisés.

Yuan Ye, vice-président de Zoomlion, a déclaré que l'entreprise continuerait d'investir dans ses fondamentaux techniques pour stimuler l'innovation et approfondir ses partenariats avec des clients du monde entier.

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SOURCE Zoomlion

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