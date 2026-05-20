CASABLANCA, Maroc, 20 mai 2026 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») renforce ses opérations locales en Afrique pour mieux soutenir les infrastructures régionales, la mécanisation agricole et le développement des marchés à long terme. Cette décision intervient alors que la politique élargie de tarifs nuls de la Chine pour 53 pays africains ayant des liens diplomatiques avec la Chine et que la prochaine Expo économique et commerciale Chine-Afrique en Afrique, qui se tiendra au Maroc en 2026, crée une opportunité pour Zoomlion de renforcer davantage les réseaux locaux de services et d'approfondir la coopération avec ses clients et partenaires sur les marchés africains.

Dans le cadre de son engagement à long terme sur le marché africain, Zoomlion a récemment ouvert sa filiale marocaine à Casablanca, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de localisation continue. La nouvelle plateforme locale est conçue pour renforcer la disponibilité des équipements, le soutien des pièces de rechange et les capacités de service sur le terrain, tout en renforçant le rôle du Maroc en tant que pôle majeur des opérations nord-africaines de Zoomlion. Avec la nouvelle filiale, Zoomlion vise à répondre plus rapidement aux besoins des clients et à fournir un soutien plus efficace pour les projets de construction, de transport, de port, de stade et d'énergie à travers le Maroc et le marché nord-africain.

Zoomlion est entré en Afrique en 2007 et fait partie des premiers fabricants d'équipement chinois à se développer sur le continent. Après quasiment deux décennies de développement, l'entreprise s'est forgé une large présence en Afrique, avec des machines de construction, des machines minières et des machines agricoles formant des piliers centraux de son activité régionale.

Partout en Afrique, les équipements de Zoomlion ont soutenu un certain nombre de grands projets d'infrastructures et de développement, dont la nouvelle capitale administrative égyptienne, le projet hydroélectrique Julius Nyerere en Tanzanie, le stade N'Djamena au Tchad et le pont Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie. L'entreprise a également continué d'étendre sa présence dans le segment des machines agricoles à travers le continent, en soutenant les besoins locaux en agriculture, en mécanisation et en service après-vente.

Zoomlion présentera sa dernière génération de produits phares lors de l'Expo économique et commerciale Chine-Afrique 2026 au Maroc. L'entreprise dirigera également des événements spécialisés, dont le séminaire d'application et de développement de machines agricoles Chine-Afrique, afin de faciliter les échanges sur les machines agricoles intelligentes, les opérations de précision et la maintenance à distance.

Les activités de Zoomlion en Afrique ont poursuivi leur forte croissance en 2025, avec une augmentation de 157 % des revenus dans la région en glissement annuel. L'entreprise continuera de renforcer ses activités locales, d'élargir ses capacités de service et de travailler avec des partenaires locaux pour soutenir le développement des infrastructures et le développement régional à long terme en Afrique.

SOURCE Zoomlion

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