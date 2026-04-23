CHANGSHA, Chine, 23 avril 2026 /CNW/ - Daniel Francisco Chapo, président du Mozambique, a visité les installations de Zoomlion, le fabricant chinois d'équipements lourds, le 16 avril, marquant le premier jour d'une visite d'État d'une semaine en Chine alors que la nation africaine cherche à accélérer ses infrastructures et son développement agricole.

Chapo, pour son premier voyage en Chine depuis son entrée en fonction en 2025, a été reçu à la Cité industrielle intelligente de Zoomlion à Changsha par le président du conseil et chef de la direction Zhan Chunxin, où il a observé des chaînes d'assemblage d'excavatrices automatisées et une gamme d'équipements agricoles, y compris des tracteurs électriques, des moissonneuses-batteuses hybrides et entièrement électriques et des repiqueuses de riz.

L'entreprise a également organisé des démonstrations en direct pour mettre en valeur la précision de ses systèmes intelligents, notamment des gobelets d'empilage de pelles et une chargeuse sur patin qui exécutent une routine chorégraphiée.

Chapo a déclaré que le Mozambique avait trouvé à Zoomlion le genre de solutions qu'il réclame en matière de construction et d'infrastructures, notant que le pays est engagé dans un développement à grande échelle couvrant les routes, les ponts, les bâtiments et les infrastructures plus larges.

L'agriculture représente environ un quart du PIB du pays et emploie la majorité de sa population active, faisant de la mécanisation une priorité persistante pour le développement économique.

Le ministère de l'Agriculture du pays a tenu une réunion distincte avec Zoomlion deux jours plus tard pour discuter de ses besoins en machines agricoles.

Le Mozambique est à un stade de développement qui correspond étroitement aux atouts durables de Zoomlion dans le domaine de la construction et de l'équipement agricole. Forte de son expérience acquise au fil des années de développement de produits, de fabrication et d'expansion du marché international, l'entreprise est bien positionnée pour répondre à un large éventail de besoins en matière d'infrastructure et de mécanisation.

Coté à Hong Kong, Zoomlion a déclaré un chiffre d'affaires international de 30,5 milliards de yuans (4,4 milliards de dollars) en 2025, soit environ 59 % du chiffre d'affaires total, composé à 52 % par an au cours des quatre dernières années. Les revenus des engins de terrassement ont augmenté d'environ 45 % en glissement annuel.

L'usine de Changsha produit plus de 100 modèles d'excavatrices sur des chaînes de montage partagées, produisant une excavatrice toutes les six minutes en moyenne, avec un cycle de fabrication complet de l'acier brut au produit fini de 6,5 jours.

La visite témoigne de l'intérêt croissant de la communauté internationale pour les fabricants d'équipement capables de répondre à divers besoins en matière de construction et d'agriculture, alors que les investissements dans les infrastructures continuent de croître dans les marchés émergents.

SOURCE Zoomlion

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