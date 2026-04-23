HANOVRE, Allemagne, 23 avril 2026 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ou la « société »; 1157.HK) a lancé son système d'exploitation d'intelligence incarnée, Robot Ops, à la Foire d'Hanovre 2026, du 20 au 24 avril. Lors de l'événement, Zoomlion présente le système d'exploitation robotisé pour les applications industrielles, ainsi que ses solutions d'IA industrielle et de fabrication intelligente (IM). Au moyen de démonstrations en direct et de présentations thématiques, Zoomlion souligne ses dernières avancées en matière de plateformes de développement du renseignement et de pratiques IM intégrées.

Le robot humanoïde de Zoomlion suscite un vir intérêt à la Foire d'Hanovre

Conçu pour l'ère des logiciels 3.0, Robot Ops est une plateforme professionnelle de développement de l'intelligence incarnée centrée sur le concept d'ingénierie « données, logiciel et agents ». Robot Ops intègre DevOps, DataOps et AgentOps dans une solution complète de qualité technique, permettant un développement coordonné entre logiciels, données et agents intelligents.

La plateforme comprend quatre modules : les outils de base, l'apprentissage par imitation, l'apprentissage par renforcement et l'orchestration des tâches, permettant la gestion du cycle de vie complet, de la collecte de données à la formation sur les modèles, à la vérification des simulations, au développement d'applications et à la maintenance du déploiement. Conçu pour être prêt à l'emploi avec un faible obstacle à l'adoption, Robot Ops améliore de plus de 50 % l'efficacité des itérations en boucle fermée.

Il relève les quatre principaux défis de l'industrie : les grands obstacles techniques, la difficulté de migration des scénarios, les goulots d'étranglement des données et une gestion insuffisante du cycle de vie. En offrant une voie d'ingénierie normalisée et reproductible pour un déploiement à grande échelle, Robot Ops peut être largement adapté aux robots humanoïdes, aux robots industriels, aux machines de construction et à la conduite autonome. En tant que plateforme unique qui habilite plusieurs secteurs d'activité, il soutient une approche plus évolutive et normalisée du développement du renseignement incarné.

Lors de la Foire d'Hanovre 2026, Zoomlion propose des démonstrations dans le cadre de l'ordonnancement unifié de Robot Ops, dans lesquelles un robot humanoïde sur roues et un robot logistique mobile collaborent sur un scénario de tri logistique, tandis que le robot humanoïde de première génération Z1 réalise une routine de danse et une démonstration dynamique de commande de mouvement. La démonstration collaborative multi-robots montre comment Robot Ops relie les algorithmes, l'orchestration des tâches et l'exécution sur site.

Zoomlion présente également ses solutions Industry 5.0 IM, y compris des aperçus sur Zoomlion Smart Industrial City. Le kiosque met en lumière la façon dont les technologies numériques telles que l'ordonnancement intelligent, l'IA industrielle, les jumeaux numériques et la logistique intelligente de bout en bout sont intégrées aux processus de fabrication.

Zoomlion expose au kiosque D76 dans le hall 15 et au kiosque D70 dans le hall 11, le pavillon de la Chine. La société est également co-exposante avec Amazon Web Services (AWS) et participe à la cérémonie de lancement « Invest in China » du Pavillon de la Chine.

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SOURCE Zoomlion

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