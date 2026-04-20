CHANGSHA, Chine, 20 avril 2026 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ou la « société » ; 1157.HK) a dévoilé les dernières avancées dans son portefeuille d'excavatrices hydrauliques ultra larges et sa gamme d'équipements miniers intelligents. Ces innovations renforcent l'engagement de la société à bâtir la prochaine génération d'opérations minières efficaces, sécuritaires et durables à l'échelle mondiale.

Zoomlion livre des camions miniers autonomes à une grande mine à ciel ouvert pour assurer des activités minières plus intelligentes (PRNewsfoto/Zoomlion)

Alors que les projets miniers mondiaux tendent vers une plus grande échelle, une efficacité accrue et une réduction des émissions, Zoomlion continue de renforcer sa présence dans le segment des excavatrices de 100 tonnes et plus grâce à des innovations technologiques et à des solutions de systèmes intégrés. La société a développé une gamme complète de produits allant de 60 à 1 000 tonnes, y compris les séries ZE1050G à ZE2000G, ainsi que des équipements tels que la très grande excavatrice ZE4000G de 400 tonnes, la pelle électrique ZRS35G de 35 m³ et le camion-benne minier ZTE520 à entraînement électrique hybride.

Parallèlement au développement de l'équipement, Zoomlion fait avancer la transformation verte et intelligente des activités minières. La société fait la promotion de l'électrification, de l'énergie hybride et des voies énergétiques à l'hydrogène, tout en introduisant des systèmes de recharge ultra rapides et de réapprovisionnement d'énergie mobile au niveau du mégawatt afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire l'intensité carbonique. Zoomlion a également mis en place un écosystème technologique intégré couvrant le « véhicule intelligent, la conduite intelligente, la mine intelligente et la logistique intelligente », permettant l'exploitation à distance, l'alerte précoce des défaillances et la maintenance prédictive de l'ensemble des flottes minières.

Parmi ses plus récentes innovations, le chariot ZT115DPEV à batterie et carrosserie large est doté d'un système à double alimentation combinant ligne aérienne et alimentation par batterie, ce qui contribue à réduire les contraintes de charge dans les activités minières tout en améliorant l'efficacité et la flexibilité des itinéraires. Le camion minier intelligent ZT160HEV a également démontré un fonctionnement autonome 24/7 dans les mines des régions froides. Plus de 120 unités ont été déployées pour assurer une performance stable dans des environnements difficiles (-30 degrés Celsius) et fortement poussiéreux.

Wu Yuanfeng, directeur général adjoint de Zoomlion Earthmoving Machinery Co., déclare : « Notre stratégie va au-delà de la fabrication d'équipement. Nous nous engageons à offrir une valeur optimale sur le cycle de vie grâce à l'intégration de systèmes intelligents, de technologies d'électrification et de capacités de service à processus complet. En mettant l'accent sur la fiabilité, l'efficacité énergétique et la gestion intelligente des opérations, nous aidons nos clients à réduire leurs coûts d'exploitation totaux tout en améliorant la sécurité et la productivité. »

En 2025, Zoomlion Earthmoving Machinery a connu une croissance soutenue, avec une hausse des ventes nationales malgré les tendances du marché et un triplement des ventes internationales. Grâce à des investissements continus dans la fabrication de pointe, la numérisation et les technologies vertes, Zoomlion renforce son rôle pour façonner l'avenir de l'exploitation minière mondiale intelligente et durable.

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SOURCE Zoomlion

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