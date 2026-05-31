Zoomlion accélère le déploiement mondial des machines agricoles grâce à de nouveaux de produits hybrides et intelligents

CHANGSHA, Chine, le 31 mai 2026 /CNW/ -- Zoomlion accélère le déploiement mondial de nouvelles machines énergétiques et agricoles intelligentes en utilisant des expositions majeures en Turquie, en Afrique du Sud, en Thaïlande, au Brésil et en Chine pour présenter des tracteurs hybrides, des moissonneuses intelligentes et des solutions de mécanisation spécifiques aux cultures alignées sur la transition de l'agriculture vers des opérations plus écologiques, plus intelligentes et plus mécanisées.

Un client découvre le tracteur hybride DV3504 de Zoomlion lors du Harvest Day 2026 de NAMPO en Afrique du Sud le 12 mai.

Les tracteurs hybrides sont devenus les principaux produits de vitrine de la société dans de nombreux marchés. Les modèles DV3504 et DQ2604 ont été mis en évidence en Turquie et en Afrique du Sud, ce qui a mis en évidence la volonté de Zoomlion de positionner les machines hybrides comme une solution pratique pour l'agriculture à grande échelle et la réduction de la consommation de carburant. En Turquie, les tracteurs ont fait leurs débuts à la foire agricole de Konya, où Zoomlion a mis l'accent sur leurs performances dans des applications à charge élevée telles que le labour en profondeur, soutenu par son système d'entraînement électrique intelligent distribué MiDD développé en interne et sa technologie de contrôle dynamique de l'énergie. En Afrique du Sud, le DV3504 est devenu une pièce maîtresse de la présentation de la société au salon de Nampo, qui a suscité l'intérêt pour sa combinaison d'énergie, d'exploitation intelligente et d'économie d'énergie.

Le Brésil a marqué une autre étape importante, Zoomlion faisant sa première apparition à Agrishow et lançant officiellement le DV3504 pour le marché local. La société a positionné le tracteur en fonction de la tendance de l'agriculture verte au Brésil et des besoins opérationnels de l'agriculture à grande échelle du soja et du maïs, tout en signalant un investissement régional supplémentaire par l'intermédiaire de sa filiale locale et de sa base manufacturière.

Au-delà des tracteurs, Zoomlion utilise des solutions localisées pour répondre aux besoins de mécanisation spécifiques aux cultures. À l'AGRITECHNICA ASIA 2026 à Bangkok, la société a lancé la moissonneuse-batteuse de canne à sucre C600 dans le cadre d'une solution plus large pour le secteur de la canne à sucre en Asie du Sud-Est. Conçu pour la densité de plantation et le terrain thaïlandais, le C600 intègre la récolte, le transport, la défoliation et le nettoyage, tandis que son système de gestion intelligente Z-Pilot intègre des technologies de conduite autonome et de planification intelligente. Zoomlion a également présenté des tracteurs et des outils de soutien pour former une solution complète de mécanisation de la canne à sucre.

Lors de l'Exposition internationale des machines agricoles du Xinjiang, Zoomlion a également souligné le rôle des nouvelles technologies énergétiques intelligentes dans sa stratégie de modernisation. La société a introduit neuf produits hybrides, dont le DH7-6000, qu'elle a décrit comme le premier moissonneur hybride tandem de grains au monde. Selon Zoomlion, la machine offre une consommation d'énergie plus faible et une efficacité de fonctionnement plus élevée que les équipements conventionnels.

Ensemble, les expositions montrent comment Zoomlion associe la technologie hybride et intelligente à des solutions agricoles plus localisées, tout en continuant de faire progresser sa stratégie « haut de gamme, internationale, nouvelle énergie » sur les marchés mondiaux.

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SOURCE Zoomlion

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