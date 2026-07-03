Zoomlion accélère l'intégration des technologies d'entraînement hybride et électrique à l'ensemble de ses gammes d'équipement

CHANGSHA, Chine, 3 juillet 2026 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a présenté cinq avancées technologiques en matière d'énergie hybride et d'entraînement électrique lors de sa 7e conférence sur l'innovation dans les sciences et la technologie le 16 juin dernier, soulignant ses efforts pour accélérer l'intégration de nouvelles technologies énergétiques dans les machines de construction, les machines agricoles et l'équipement minier.

Le camion minier hybride à motorisation électrique de 300 tonnes de Zoomlion, le plus grand modèle du genre au monde

Parmi ces avancées technologiques figurent un tracteur hybride à ultra haute puissance, des technologies d'entraînement électrique et de contrôle intelligent pour les gros équipements, la technologie d'entraînement électrique distribué pour les grues mobiles, la technologie d'entraînement électrique en série et entièrement électrique pour les moissonneuses-batteuses, ainsi qu'un portefeuille de brevets couvrant les systèmes hybrides pour les tracteurs à haute puissance à nouvelle énergie. Ensemble, ces progrès reflètent les capacités à nouvelle énergie de Zoomlion en matière de développement d'équipements plus écologiques et intelligents dans tous les secteurs d'activité.

Un élément clé de cet effort est la plateforme dédiée au développement des technologies des nouvelles énergies de Zoomlion, qui soutient le groupe par l'architecture de système d'entraînement électrique, le développement personnalisé de composants de base et la collaboration technique avec les unités commerciales. Zoomlion a élaboré un portefeuille de nouveaux produits énergétiques couvrant la construction, l'exploitation minière et les machines agricoles, couvrant les groupes motopropulseurs électriques à batterie, hybrides et à pile à combustible à hydrogène, ainsi que des solutions d'échange de batteries et de recharge enfichables. La société a développé près de 60 nouveaux produits à énergie nouvelle en 2025 et en offre actuellement 240. Ses capacités englobent des solutions d'équipement complètes, des batteries, des moteurs, des commandes et des systèmes de piles à combustible, appuyées par le développement et la mise à l'essai de piles à combustible au lithium et à hydrogène à l'interne.

Parmi les autres avancées, les machines agricoles à énergie nouvelle constituent un exemple représentatif. La technologie de commande hybride de Zoomlion a déjà été largement appliquée dans les tracteurs et les cueilleurs de blé de nouvelle énergie, contribuant à réduire la consommation de carburant grâce à une gestion plus efficace de l'énergie. La moissonneuse hybride de blé de Zoomlion a permis d'économiser environ 30 % de carburant et son tracteur hybride environ 8 %. La technologie de châssis électronique a également été déployée dans les camions miniers sans pilote de Zoomlion, soutenant le déploiement à grande échelle et le freinage sécuritaire dans des conditions exigeantes, grâce à une architecture de freinage à trois niveaux combinant freinage par ralentisseur, freinage électrique et freinage mécanique.

Ou Biao, directeur de l'Institut de contrôle des véhicules chez Zoomlion New Energy Technology Company, déclare : « Pour notre équipe, cette reconnaissance est à la fois une validation du travail des ingénieurs et un encouragement à poursuivre nos efforts. La mise au point de nouveaux produits énergétiques exige des essais répétés sur le terrain dans les mines, les terres agricoles et d'autres environnements d'exploitation exigeants. Ces distinctions nous motivent à rester à l'écoute des besoins des clients et à relever les défis techniques les plus complexes ».

Zoomlion s'engage à poursuivre le développement de nouveaux équipements énergétiques et à rapprocher ses ingénieurs des clients du monde entier afin de mieux comprendre les besoins locaux.

SOURCE Zoomlion

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