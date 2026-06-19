CHANGSHA, Chine, 19 juin 2026 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a organisé, le 16 juin, sa septième conférence sur l'innovation dans les sciences et la technologie. Elle a présenté plus de 130 innovations dans les domaines de l'IA, de l'équipement intelligent, des technologies vertes et de la fabrication haut de gamme. L'entreprise a présenté ses priorités en matière de recherche et de développement visant à soutenir sa stratégie de croissance mondiale.

Zoomlion met en avant ses priorités mondiales en matière d'intelligence artificielle, de technologies vertes et de R&D lors de la septième conférence sur l'innovation technologique

Axée sur l'intelligence artificielle et le développement mondial, cette conférence constitue le principal forum de Zoomlion pour faire le point sur les avancées de la recherche et mettre à l'honneur l'innovation.

Parmi les pièces exposées figuraient le camion minier hybride le plus lourd au monde, la nacelle élévatrice la plus haute au monde (82 mètres) et un drone fonctionnant à l'hydrogène appartenant à la catégorie des 100 kg, une première dans le secteur. Une gamme de systèmes intelligents était également présentée, notamment des grues à tour télécommandées et des robots destinés à la lutte contre les incendies, à l'inspection des digues et à des applications humanoïdes.

Les expositions reflétaient les efforts déployés en continu par Zoomlion vis-à-vis des technologies numériques, intelligentes et vertes. L'entreprise a déclaré qu'elle conserverait cette ligne de conduite lors de sa prochaine étape d'innovation.

« Les nouvelles technologies, les nouveaux produits et les nouveaux systèmes que nous présentons sont vraiment inspirants », a déclaré Zhan Chunxin, président-directeur général. « À l'ère de l'IA, nous devons l'utiliser pleinement comme un outil clé pour habiliter nos industries, nos produits et notre gestion des affaires, et accélérer la transition de Zoomlion vers une entreprise axée sur la technologie et la croissance de la valeur. »

Cette évolution se reflète déjà dans la composition du chiffre d'affaires de Zoomlion, les produits numériques, intelligents et écologiques représentant 74,5 % des ventes de produits en 2025. L'entreprise consacre environ 8 % de son chiffre d'affaires annuel à la R&D, un engagement qui, selon M. Zhan, lui a permis de surmonter des défis techniques de longue date et qui sera maintenu.

M. Zhan a également présenté les grandes lignes d'une offensive en matière de R&D à l'international, en demandant aux ingénieurs de mener des travaux de développement adaptés aux spécificités locales et d'obtenir la certification des produits pour les différents marchés régionaux, ainsi que de déployer du personnel technique pour soutenir les équipes commerciales. Zoomlion a déclaré un chiffre d'affaires international de 30,5 milliards de yuans (4,4 milliards de dollars) en 2025, soit environ 59 % du chiffre d'affaires total.

Lors de cette conférence, 84 réalisations scientifiques et technologiques ont été récompensées. Des prix ont été décernés à des collaborateurs de Zoomlion dans les catégories « produits », « ingénierie », « technologies numériques » et « technologies vertes », et le montant total des primes s'est élevé à 22 millions de yuans (3,3 millions de dollars). Le prix « Future Value » a été décerné à ZValley, la division de technologie industrielle de Zoomlion, pour son projet de robot humanoïde bipède de 1,3 mètre. Deux nouveaux prix ont également été créés afin de récompenser des chercheurs en début de carrière particulièrement méritants.

La conférence a eu lieu au siège social mondial et au bâtiment de recherche de Zoomlion Smart City. Le parc de machines de terrassement de Smart City a été désigné comme l'une des 15 premières usines intelligentes de pointe en Chine lors de la Conférence mondiale sur la fabrication intelligente de 2025.

SOURCE Zoomlion

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