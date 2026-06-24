Un ingénieur de Zoomlion partage l'histoire de la R&D derrière une pelleteuse destinée au Moyen-Orient, récompensée lors de la septième conférence sur l'innovation technologique

CHANGSHA, Chine, 25 juin 2026 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a mis au point une pelleteuse hydraulique sur chenilles de 21 tonnes, conçue pour résister à la chaleur extrême, à la poussière et aux opérations prolongées avec marteau hydraulique, caractéristiques du Moyen-Orient. Conçue par une équipe dirigée par Wu Baoshuo, directeur adjoint de l'Institut de recherche sur les pelles de taille moyenne et grande de Zoomlion Earthmoving Machinery Company, la pelleteuse a reçu un prix phare exceptionnel lors de la septième conférence sur l'innovation en science et technologie de l'entreprise.

Developed for high-temperature and dusty worksites, Zoomlion's 21-ton crawler hydraulic excavator operates at a quarry in the Middle East.

Conçue pour les marchés du Moyen-Orient, cette pelleteuse est destinée aux travaux municipaux, aux projets d'infrastructures et aux exploitations minières, où les températures peuvent dépasser 50 degrés Celsius et où le marteau hydraulique peut représenter plus de 70 % du temps de fonctionnement.

« Les clients au Moyen-Orient n'ont pas simplement besoin d'une autre pelleteuse. Ils en ont besoin d'une qui peut continuer à fonctionner », a déclaré Wu. « Les conditions sont très différentes de celles des travaux de terrassement classiques ; la machine doit donc être conçue en fonction des réalités du chantier local. »

Wu a dirigé le projet, de la conception et des essais jusqu'à l'optimisation et la production en série. L'un des principaux défis auxquels l'équipe a dû faire face consistait à maîtriser la chaleur générée lors des opérations prolongées sur les marteaux hydrauliques. La combinaison d'un fonctionnement continu des marteaux hydrauliques et de températures extrêmes a soumis le système de refroidissement à de fortes sollicitations.

L'équipe a repensé la configuration du flux d'air et optimisé le noyau de refroidissement afin d'améliorer la dissipation thermique. Les ingénieurs ont également renforcé les éléments structurels clés et amélioré les soudures afin de réduire les contraintes en cas de chocs répétés. Afin d'améliorer la protection contre la poussière, ils ont optimisé le système d'admission d'air et l'étanchéité de la cabine.

L'équipe a testé chaque amélioration sur les lieux de travail des clients au Moyen-Orient en utilisant des capteurs pour recueillir des données et en exécutant des milliers de cycles de marteaux hydrauliques pour affiner la conception.

Ce projet a réuni des équipes issues des départements de développement de produits, d'essais, de fabrication, d'assistance technique et d'opérations à l'étranger, tandis que le centre d'essais de Zoomlion, situé à son siège social, a pris en charge trois mois d'essais de durabilité à haute fréquence sur les marteaux hydrauliques.

Le processus de développement a nécessité des tests et des ajustements répétés. Lorsqu'une première conception du système de refroidissement a nécessité des ajustements supplémentaires, l'équipe s'est appuyée sur ces données pour adapter le système et poursuivre ses travaux.

« L'innovation s'accompagne toujours d'enseignements », a dit Wu. « Le soutien de l'entreprise nous a donné la confiance nécessaire pour continuer à relever des défis techniques complexes. »

Pour Wu et son équipe, ce prix vient récompenser des années de travail d'ingénierie axé sur le client. « C'est un honneur, mais ce n'est pas la ligne d'arrivée », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à tirer les leçons de notre expérience sur les chantiers et à fabriquer des équipements sur lesquels nos clients peuvent compter. »

SOURCE Zoomlion

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