« Nous n'avions aucun modèle à suivre » : un ingénieur de Zoomlion à propos du plus haut chariot élévateur à nacelle à flèche télescopique de 82,3 mètres au monde

CHANGSHA, Chine, 29 juin 2026 /CNW/ - Lors de la septième conférence sur les innovations scientifiques et technologiques organisée par Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »), le chariot élévateur à nacelle à flèche télescopique ZT82J a reçu le prix Outstanding Flagship Product (Produit phare exceptionnel). Du haut de ses 82,3 mètres, il s'agit du modèle le plus élevé au monde dans sa catégorie, répondant à la demande d'équipements de travail aérien à plus 80 mètres du sol et répondant aux exigences strictes en matière de sécurité dans le cadre de grands projets d'infrastructures dans le monde entier.

Le chariot élévateur à nacelle à flèche télescopique de Zoomlion fait l’objet d’un essai de stabilité en pivotement dans les installations d’essai de l’entreprise.

Cette réussite est le fruit des efforts constants consentis par le chef de produit He Jipeng et son équipe du centre de R&D Aerial Work Platform, laquelle a porté le projet ZT82J de la conception à la production de masse en passant par les tests, la mise en œuvre des procédés et la coordination interministérielle.

Dès le départ, le principal défi consistait à concilier deux contraintes difficiles, à savoir les dimensions hors tout et le poids total, tout en complétant la structure. Le champ d'application de la R&D concernait une flèche légère ultrarapide et de forme spéciale, une tourelle en caisson et un châssis à grande capacité, avec pour objectif de réduire le poids tout en améliorant considérablement la rigidité structurelle pour assurer une résistance à la flexion et à la torsion dans des conditions de levage à 82,3 mètres, et supprimer le balancement de la plateforme.

En l'absence de modèle et de points de référence bien établis dans le secteur, l'équipe s'est heurtée à des goulots d'étranglement, dont un espace réduit, un poids excessif et une rigidité inadéquate. La réduction du poids, les dimensions hors tout et la rigidité structurelle ont nécessité un équilibre optimal extrêmement difficile à trouver entre des exigences antagonistes.

Après plus de dix séries de simulation, l'équipe a élaboré et peaufiné une section transversale exclusive de la flèche à plusieurs bords et évalué de nombreuses configurations télescopiques pour optimiser la structure globale. Il s'agissait de garantir une rigidité verticale et latérale tout en trouvant un équilibre entre objectifs de réduction de poids et capacité structurelle dans les limites fixées.

S'appuyant sur la flèche légère, He Jipeng et son équipe ont intégré l'optimisation de la tourelle et du châssis. La simulation a permis d'identifier les faiblesses au niveau des points de contrainte, d'optimiser avec précision les sections transversales des plaques et de réduire l'acier en trop grande quantité tout en maintenant les marges de sécurité, en procédant à une légère mise à niveau, en améliorant les performances anti-fatigue et anti-renversement et en réalisant une percée structurelle dans le domaine des équipements de travail à hauteur très importante.

A l'appui du projet, Zoomlion a mis sur pied un groupe de travail composé d'experts en contrôles structuraux, hydrauliques et électroniques, lequel est entouré d'une équipe de simulation et utilise des installations d'essai spécialisées, assurant une coordination sans faille de la conception à la production.

« Ce prix récompense les progrès de notre équipe en matière de développement de chariots élévateurs à nacelle à très grande portée et démontre les capacités des machines de construction haut de gamme de Zoomlion », a déclaré He Jipeng. « Cela a également énormément renforcé notre confiance en nous-même pour continuer à repousser les limites de l'innovation et à surmonter les obstacles techniques. »

SOURCE Zoomlion

Chengkun Liu, [email protected]