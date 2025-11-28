2 G$ DÉPLOYÉS POUR SOUTENIR LA PRODUCTIVITÉ DES ENTREPRISES EN UN AN

Malgré le contexte, les entreprises continuent de profiter du financement et de l'accompagnement technologique d'Investissement Québec pour augmenter leur productivité et les résultats sont au rendez-vous

MONTRÉAL, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Au cours de la dernière année, dans le cadre de son initiative grand V, Investissement Québec a déployé 1,99 milliard de dollars de financement pour soutenir des projets dont la valeur dépasse les 5 milliards de dollars, tandis que les experts en innovation de la société d'État ont réalisé 658 mandats d'accompagnement technologique pour des projets en lien avec la productivité, l'innovation ou la réduction de l'empreinte environnementale.

Lancée en octobre 2024, l'initiative grand V propose du financement flexible pour l'acquisition de technologies innovantes, pour réaliser des activités de R et D visant par exemple le développement ou l'amélioration d'un produit, ou encore pour procéder à l'acquisition ou à la modernisation d'immeubles dans un contexte de rehaussement de productivité. L'initiative offre aussi de l'accompagnement technologique sur mesure dispensé par des experts techniques et des scientifiques d'Investissement Québec qui visitent les usines et conseillent les entreprises dans l'implantation des meilleurs projets technologiques, pour augmenter leur excellence opérationnelle ou hausser la compétitivité des produits qu'elles fabriquent.

« La productivité est la clé pour stimuler la croissance des entreprises et leur permettre de répondre aux exigences de leurs clients, qu'ils soient ici ou à l'international. Avec grand V, nous voulons accélérer ce virage vers l'innovation et la productivité durable afin qu'elles puissent croître et, ainsi, devenir encore plus compétitives sur les différents marchés. Pour favoriser une économie forte, il faut donner aux entreprises les moyens de leurs ambitions et les aider à passer au stade supérieur. C'est ça notre rôle de développement économique », soutient Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec.

« L'initiative grand V compte parmi les leviers majeurs qui ont été mis en place pour aider les entreprises québécoises à accroître leur productivité et leur compétitivité. Dans le contexte actuel, c'est la clé de la réussite pour plusieurs secteurs. Je salue tout le travail réalisé cette dernière année par les équipes d'Investissement Québec, qui, au quotidien, encouragent et accompagnent les gens d'affaires dans leurs projets. Les résultats dévoilés aujourd'hui parlent d'eux-mêmes! », affirme Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la région de la Montérégie.

Les entreprises qui investissent dans leur productivité obtiennent des résultats

Malgré le contexte difficile et imprévisible actuel, les entreprises ont tout avantage à prendre le virage vers une meilleure productivité. Celles qui se lancent en tirent de nombreux bénéfices.

En effet, selon une analyse réalisée à partir de données fournies par Statistique Canada, les entreprises qui ont investi dans leur productivité avec le soutien d'Investissement Québec ont vu leur productivité augmenter de 44 % entre 2019 et 2023, comparativement à 3,5 % pour l'ensemble des entreprises du secteur manufacturier québécois.

Alors que le contexte fait hésiter certaines entreprises à lancer des projets liés à la productivité, il est fort intéressant de constater qu'une étude de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI)1 réalisée conjointement avec Investissement Québec à l'automne 2025 rapporte que parmi les entreprises manufacturières ayant observé un retour sur investissement, la grande majorité (62 %) l'a obtenu en moins de trois ans.

8,3 milliards $ investis en productivité au cours de la dernière décennie

Il y a bientôt 10 ans qu'Investissement Québec - avec l'initiative Manufacturiers innovants lancée en 2016 - travaille à faire valoir aux entreprises les avantages d'investir en automatisation, en robotisation et en innovation. En multipliant les solutions de financement adaptées et les différents parcours d'accompagnement au fil du temps, Investissement Québec s'est affirmé comme un partenaire de choix pour les entreprises qui souhaitent agir pour stimuler leur productivité.

Depuis 2016, la société d'État a octroyé quelque 8,3 milliards de dollars de financement pour soutenir l'augmentation de la productivité des entreprises, dont 6 milliards de dollars depuis 2020. Nos interventions ont permis d'engendrer des investissements totaux de près de 27 milliards de dollars lorsqu'on inclut les investissements privés que notre soutien a attirés. Et ce sont plus de 3 500 mandats d'accompagnements technologiques par des experts en innovation d'Investissement Québec qui ont été réalisés auprès de 1 900 entreprises.

Pendant ce temps : à compter de 2016, la productivité du travail du secteur des entreprises au Québec a augmenté de 9,3 %. Cette progression a notamment permis au Québec de réduire l'écart de productivité qu'il accuse avec l'Ontario. Or, si depuis dix ans, la croissance de la productivité du Québec est supérieure à celle du Canada et de l'Ontario, Investissement Québec n'a pas l'intention de s'asseoir sur ses lauriers.

« Bien que l'écart de productivité du Québec avec l'Ontario se rétrécisse, et que les PME soient de plus en plus conscientes qu'elles doivent passer à l'action pour optimiser leur productivité, elles sont encore trop peu nombreuses à tirer avantage des leviers de financement et d'accompagnement qui sont à leur disposition », rappelle Bicha Ngo.

« Les résultats que nous annonçons aujourd'hui ne sont que la pointe de l'iceberg. L'étude réalisée avec la FCEI révèle que seulement quatre PME sur dix ont recours à un soutien financier comme ceux que nous offrons. Si la moitié des entreprises ont bénéficié d'un accompagnement pour implanter leur projet d'automatisation, 17% regrettent de ne pas en avoir eu. Avec l'initiative grand V, nous voulons justement combler cet écart en allant à la rencontre des entreprises pour les guider à concrétiser leurs projets d'automatisation et de productivité durable », ajoute Bicha Ngo.

« Les données recueillies récemment à travers différentes études nous permettent de confirmer une chose importante. L'automatisation, les technologies et l'excellence opérationnelle entraînent bel et bien des gains de productivité. En agissant stratégiquement et avec les bons partenaires, les entreprises peuvent trouver le meilleur projet pour leur réalité et obtenir un retour sur investissement rapidement. Notre message est clair : quelle que soit la taille de votre entreprise et l'ampleur de votre projet, nous pouvons vous aider. Il n'y a jamais de mauvais moments pour investir dans votre productivité, et passer à l'action aujourd'hui vous permettra d'affronter les défis qui se présenteront à vous demain », conclut François Gingras, vice-président Innovation d'Investissement Québec.

L'initiative grand V vise à stimuler les investissements des entreprises et à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser leur croissance. Investissement Québec s'est donné une cible de financement de 4,5 milliards de dollars sur trois ans (2024-2027). Pour en savoir plus sur l'initiative grand V, consultez le site grandv.ca

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec. L'offre de services de la Société vise à stimuler la productivité, l'innovation, le développement de marchés et la compétitivité des entreprises québécoises. Pour ce faire, Investissement Québec les soutient à toutes les étapes de leur développement au moyen de financement ainsi que d'accompagnement en matière de conseils d'affaires, de transformation technologique et de stratégies de main-d'œuvre. Également, par l'entremise d'Investissement Québec International, la Société appuie concrètement les entreprises dans leurs démarches d'exportation et assure la conduite d'activités de prospection pour attirer des investissements étrangers au Québec.

