MRC DE L'ASSOMPTION, QC, le 3 avril 2025 /CNW/ - La division Crop Science de Bayer, Zone Agtech et Axceta ont officiellement signé un protocole d'entente (MOU) afin de lancer une collaboration tripartite visant à créer un consortium d'innovation pour faire progresser l'agriculture de précision (agtech) et les technologies de serre au Québec et à travers le Canada. Cette collaboration stratégique vise à stimuler le développement et l'adoption de technologies numériques et basées sur l'Internet des objets (IoT), positionnant le consortium comme un leader de l'agriculture intelligente.

« Nous sommes fiers que Bayer ait choisi le Québec comme base de développement pour le marché canadien, grâce au solide réseau de partenaires de la Zone Agtech, à l'expertise technologique d'Axceta - qui contribue déjà aux innovations de Bayer - et à la richesse de l'écosystème québécois en intelligence artificielle », a déclaré Marilou Cyr, directrice générale de Zone Agtech.

Le consortium s'articulera autour de la plateforme HortiView de Bayer, une solution numérique de gestion des cultures conçue pour les marchés internationaux de la production horticole. Dans sa version bêta, HortiView propose un éventail d'outils de gestion développés par des fournisseurs de solutions tiers, notamment des fonctionnalités de pré-récolte visant à aider les producteurs à optimiser la planification saisonnière, la fertigation, l'irrigation et la lutte contre les maladies. La vision est de simplifier la collecte de données primaires et de permettre aux producteurs de profiter d'une place de marché sélectionnée de services agronomiques modulaires, connectés et axés sur les données, afin de maximiser leur production tout en optimisant l'utilisation des ressources.

« L'industrie horticole canadienne est avancée, diversifiée et tournée vers l'innovation, ce qui en fait un environnement idéal pour déployer de nouvelles solutions numériques au service des producteurs », a affirmé Chris Pienaar, responsable mondial des solutions numériques fruits et légumes chez Bayer. « Nous sommes heureux de collaborer avec Zone Agtech et Axceta pour développer davantage la plateforme HortiView et accélérer le secteur des agtechs au Canada -- tout en améliorant l'efficacité et la productivité des producteurs. Ce sont d'excellents partenaires pour faire passer cette solution au niveau supérieur. »

Une collaboration pour un avenir agricole plus intelligent

Zone Agtech, un écosystème d'innovation qui regroupe plus de 250 membres et partenaires, mettra à profit son expertise pour évaluer la faisabilité financière et mobiliser des co-investisseurs et partenaires clés pour le consortium.

« Cette initiative consolidera la position du Québec comme pôle d'innovation agricole, attirant des investisseurs de premier plan, des chefs de file de l'industrie et des startups de pointe », a ajouté Marilou Cyr.

Axceta, chef de file en solutions IoT et agriculture numérique, agira à titre de partenaire technologique, apportant son savoir-faire en logiciels embarqués, infrastructure infonuagique et solutions agricoles fondées sur les données.

« Ce partenariat est parfaitement aligné avec la mission d'Axceta, qui est d'offrir des outils pour aider nos producteurs à faire face à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée tout en stimulant l'écosystème local d'innovation », a mentionné Sherif Zaroubi, PDG d'Axceta. « Nous avons hâte de collaborer avec Bayer et Zone Agtech pour livrer des innovations à fort impact. »

Objectifs et vision du consortium

Le protocole d'entente établit les objectifs clés du partenariat, notamment :

Favoriser l'adoption des technologies agricoles numériques et IoT pour une gestion optimisée des ressources ;

Mettre en place un consortium bien financé qui attire les investissements et stimule la collaboration entre les leaders industriels, les startups et les institutions académiques ;

Accroître la durabilité environnementale et la résilience économique de la production horticole par la prise de décisions éclairées par les données.

Le consortium réunira un large éventail d'acteurs, incluant des investisseurs privés, des universités, des associations de producteurs agricoles, des partenaires de la grande distribution et des institutions financières, assurant ainsi une base solide pour l'innovation.

