Développement économique - Une aide financière d'un million de dollars pour soutenir l'implantation d'entreprises innovantes dans la Zone Agtech

L'ASSOMPTION, QC, le 1er avril 2025 /CNW/ - La Zone Agtech, en partenariat avec la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur __et la Ville de L'Assomption, annonce le lancement officiel de l'Aide financière Desjardins Zone Agtech, une enveloppe de 1 million de dollars sur deux ans visant à stimuler l'investissement et l'implantation d'entreprises innovantes sur le territoire de la Ville de L'Assomption.

Ce nouveau levier financier permettra d'appuyer directement les entreprises œuvrant dans les secteurs des technologies agricoles durables, des bioproduits végétaux, de la production en serres ou verticale, de la transformation alimentaire et des aliments émergents, qui choisissent de s'implanter dans la Zone Agtech. Il s'inscrit dans une volonté partagée de faire du territoire un écosystème d'innovation agricole de calibre international, et de maximiser les retombées économiques, scientifiques et sociales à l'échelle locale et nationale.

« En soutenant financièrement l'implantation d'entreprises stratégiques, on accélère non seulement leur arrivée sur le territoire, mais on crée aussi un effet catalyseur pour tout l'écosystème d'innovation », souligne Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L'Assomption et président de la Zone Agtech.

« La Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur est fière de s'associer à la Zone Agtech pour soutenir l'implantation d'entreprises innovantes sur notre territoire. Ce partenariat reflète notre engagement à stimuler le développement économique local et à promouvoir des technologies agricoles durables. En investissant dans l'avenir de l'agriculture, nous contribuons à bâtir une communauté plus forte et résiliente », ajoute Patrick Gravel, directeur général de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur.

Une aide modulée, des retombées structurantes

Le fonds pourra être octroyé sous forme de contributions non remboursables, de capital patient ou d'une combinaison des deux, en fonction du profil de l'entreprise et des besoins du projet. Il couvrira notamment des dépenses liées à la location de locaux industriels, à l'acquisition d'équipements, à l'aménagement d'espaces et à des frais professionnels de construction.

Parmi les critères d'admissibilité : un niveau de maturité technologique de 7 ou plus, des engagements financiers et commerciaux solides, des retombées économiques importantes (emplois et investissements), ainsi qu'un impact structurant sur l'écosystème local de la Zone Agtech.

Miser sur les clusters pour maximiser l'innovation

Les retombées de ce type d'initiative dépassent largement le soutien à une seule entreprise. Selon l'OCDE, les entreprises regroupées en cluster innovant augmentent leur productivité de 15 à 25 %, stimulent la recherche collaborative et génèrent davantage de brevets1. Une analyse du Conference Board du Canada révèle également que les entreprises faisant partie d'un cluster sont deux fois plus susceptibles de déposer des demandes de RS&DE, notamment grâce à la proximité d'expertises, d'infrastructures spécialisées et de partenaires potentiels, et qu'on y observe aussi une plus grande probabilité de commercialisation des innovations développées2.

« C'est en rassemblant les conditions gagnantes - financement, infrastructure, maillage stratégique - qu'on accélère la transition vers une agriculture plus durable et plus technologique », ajoute Marilou Cyr, directrice générale de la Zone Agtech.

Un outil de plus pour bâtir l'avenir de l'agriculture

Le lancement de l'Aide financière Desjardins Zone Agtech vient renforcer une série d'initiatives portées par la Zone Agtech pour propulser l'innovation en technologies agricoles innovantes et bioproduits végétaux au Québec, notamment par l'accompagnement stratégique d'entreprises, le développement de projets d'innovation collaborative et la mise en place d'un réseau d'expérimentation agtech unique au pays. Les entreprises intéressées à bénéficier de cette aide sont invitées à communiquer avec la Zone Agtech pour valider leur admissibilité et déposer leur demande.

À propos de la Zone Agtech

La Zone Agtech est un écosystème d'innovation dédié à l'émergence, la croissance et l'implantation d'entreprises développant des technologies agricoles durables et des bioproduits végétaux. Située dans la MRC de L'Assomption, elle regroupe sur un même territoire toutes les conditions nécessaires pour accélérer la transformation durable de l'agriculture et assurer l'autonomie alimentaire du Québec.

