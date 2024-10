La Zone Agtech, IGA/Sobeys et l'Université Laval s'unissent pour propulser l'autonomie alimentaire du Québec

Un programme de formation inédit pour diversifier les cultures en environnement contrôlé

L'ASSOMPTION, QC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - La Zone Agtech, en collaboration avec l'Université Laval et présentée par IGA/Sobeys, est fière de lancer le programme de formation Propulserre. Cette initiative audacieuse vise à former la prochaine génération de productrices et producteurs en environnement contrôlé, permettant au Québec de diversifier sa production locale de fruits et légumes tout au long de l'année. Face aux défis des changements climatiques, l'agriculture en environnement contrôlé offre une solution durable, favorisant l'autonomie alimentaire tout en minimisant l'impact environnemental.

Cultiver l'avenir de l'agriculture québécoise

Bien que le Québec soit déjà un leader dans la production en serre de certaines cultures, PROPULSERRE permettra aux productrices et producteurs et à la relève agricole de maîtriser les techniques de pointe pour diversifier leurs cultures. Ce programme s'échelonnera de novembre à mai, conçu par des personnes expertes de l'Université Laval, de la Zone Agtech et du domaine serricole, offrira une formation complète sur la production en serre et en culture verticale.

« La diversification des cultures et l'accès à une main-d'œuvre qualifiée sont des défis majeurs pour l'agriculture en environnement contrôlé au Québec. Cette formation unique, fruit d'un partenariat stratégique avec l'Université Laval et IGA/Sobeys, permettra aux entreprises de recruter les talents dont elles ont besoin pour se diversifier et prospérer. Nous sommes fiers de contribuer ainsi à bâtir l'agriculture de demain, en offrant aux citoyens, producteurs et à la relève agricole les compétences essentielles pour réussir dans ce secteur en pleine croissance. Rejoignez-nous et participez à cette transformation positive de l'agriculture québécoise ! », affirme Sébastien Nadeau, président de la Zone Agtech.

Une formation complète pour des producteurs performants

Le programme PROPULSERRE s'adresse autant à la personne passionnée, à la start-up prometteuse ou l'entreprise établie en quête d'innovation, c'est le tremplin vers la réussite en agriculture en environnement contrôlé. Avec ses deux phases distinctes - Parcours Lancement et Parcours Intermédiaire - ce programme offre une combinaison unique de théorie et de pratique, permettant de maîtriser les techniques de production tout en développant ses compétences essentielles pour gérer une entreprise florissante.

Expertise multidisciplinaire : La formation est dispensée par plus de 15 personnes expertes issus de la Zone Agtech, de l'Université Laval et du domaine serricole.

Apprentissage pratique : Des visites d'entreprises sont organisées pour permettre aux participantes et participants de découvrir les meilleures pratiques et de favoriser le réseautage.

Interaction directe : Les membres du groupe auront la possibilité d'échanger avec les formateurs et de poser leurs questions en temps réel.

Évaluation personnalisée : Un diagnostic personnalisé (TRIMA) permettra de déterminer le profil entrepreneurial de chaque personne (styles sociaux, compétences et leadership).

Opportunités de réseautage : La formation offre des occasions privilégiées de créer des liens avec les acteurs clés du secteur.

Ressources pédagogiques: Les personnes présentes auront accès à un portail de cours en ligne comprenant le matériel de formation et de nombreuses références, ainsi qu'à plus de 30 modules de formation en direct et quelques formations asynchrones avec captation vidéo.

« La Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation (FSAA) de l'Université Laval est fière d'annoncer son partenariat avec la Zone Agtech dans le cadre du programme PROPULSERRE. Cette nouvelle formation continue vise à transférer les connaissances de pointe en agriculture en environnement contrôlé à un public élargi, tout en soutenant le développement du secteur. En collaboration avec des partenaires clés comme IGA/Sobeys, ce programme reflète un engagement commun à favoriser l'innovation et la durabilité dans l'industrie agroalimentaire », a déclaré Denis Roy, doyen de la FSAA.

« Encourager l'agriculture locale est au cœur de notre ADN, et c'est donc avec beaucoup de fierté que IGA/Sobeys est partenaire du programme de formation PROPULSERRE. Nous avons pour mission d'inspirer les Québécois à mieux manger au quotidien. Ce partenariat s'y inscrit parfaitement en permettant aux agriculteurs québécois de diversifier leur production de fruits et légumes tout au long de l'année, grâce à une agriculture durable et innovante nous permettant ainsi d'offrir à notre clientèle les meilleurs produits locaux au Québec. », déclare Yan Branco, Directeur, Innovation fruits et légumes et développement agriculture en environnement contrôlé - Sobeys

Inscriptions ouvertes dès maintenant!

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site web de la Zone Agtech : https://www.communauteagtech.ca/fr/evenements/detail/propulserre-culture-en-serre-et-en-environnement-controle/59795

