INVESTISSEMENT DANS LA ZONE AGTECH - Vertiberry : des fraises locales et savoureuses à l'année grâce à l'agriculture en environnement contrôlé!

MRC de L'ASSOMPTION, QC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - La Zone Agtech est fière d'annoncer l'implantation de la toute première installation d'agriculture en environnement entièrement contrôlé au cœur de son écosystème géolocalisé de la MRC L'Assomption. Vertiberry, une entreprise innovante spécialisée dans la production agricole en milieu totalement contrôlé, s'installe dans la région et promet un approvisionnement local et durable de fraises de qualité supérieure et de jeunes plants de fraises, 12 mois par année. Cette installation se réalise en collaboration avec Taste of the North, un leader québécois en distribution de fruits et légumes frais.

L'agriculture au service du goût et du développement durable

Vertiberry cultive des fraises et des plants de fraisiers exempts de pesticides dans un environnement totalement contrôlé, réduisant ainsi son empreinte environnementale tout en garantissant une production stable et de haute qualité. Cette initiative durable, qui mise sur des pratiques agricoles modernes, créera des emplois locaux, stimulera l'économie régionale et participera activement à la formation de la relève agricole grâce à des collaborations avec des institutions académiques.

Zone Agtech: catalyseur de l'implantation de Vertiberry au Québec

L'arrivée de Vertiberry est le résultat d'une collaboration étroite avec la Zone Agtech, qui a facilité son intégration dans l'écosystème agricole québécois. Vertiberry a choisi le Québec pour son climat favorable à l'agriculture en intérieur, son énergie propre et l'engouement des Québécois pour les fraises. Le partenariat avec Taste of the North pour la distribution a également été un facteur clé.

« Nous sommes ravis de lancer les activités québécoises et de collaborer avec la Zone Agtech. Le climat, l'accès à une énergie propre, et l'engouement des Québécois pour les fraises font de cette région un endroit idéal pour développer notre projet. » - Olivier Paulus, Président et fondateur de Vertiberry bv.

« L'implantation de Vertiberry marque une étape importante dans le développement de la Zone Agtech et de l'écosystème d'innovation agricole au Québec. Ce projet témoigne du dynamisme et de l'attractivité de notre région pour les entreprises qui souhaitent investir dans l'agriculture de demain. Nous sommes fiers d'accueillir Vertiberry et de contribuer à leur succès. » - Marilou Cyr, directrice générale de la Zone Agtech.

« L'arrivée de Vertiberry est une excellente nouvelle pour la MRC de L'Assomption et pour tout le Québec. Ce projet s'inscrit parfaitement dans notre vision d'une agriculture innovante et durable, créatrice d'emplois et de richesse pour notre région », se réjouit Sébastien Nadeau, maire de L'Assomption et président de la Zone Agtech.

À propos de Vertiberry

Vertiberry est une entreprise internationale spécialisée dans la production de fraises et de jeunes plants de fraisiers, offrant des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins des distributeurs, producteurs, détaillants et pépiniéristes en Europe et en Amérique du Nord. Grâce à ses systèmes TCEA (Total Controlled Environment Agriculture) développés en interne, Vertiberry produit des fraises et des plants de haute qualité, résistants au climat et exempts de pesticides, toute l'année, et ce, sur demande. Cette approche révolutionnaire permet de garantir une production fiable, propre et adaptée aux exigences d'une agriculture moderne et durable. En tant que chef de file dans la production de fraises et de jeunes plants, Vertiberry va au-delà de la production. L'entreprise développe des solutions de culture TCEA pour soutenir la prochaine génération d'agriculteurs. En fournissant des techniques innovantes et une expertise de pointe, Vertiberry aide les producteurs à améliorer leurs pratiques agricoles et à augmenter leurs rendements.

À propos de la Zone Agtech

La Zone Agtech est un organisme à but non lucratif dont la mission est de rassembler, propulser et faire rayonner les entreprises en technologies agricoles innovantes (agtech) et bioproduits végétaux. Grâce à une zone d'affaires unique qui regroupe tous les leviers et conditions nécessaires à leur succès, elle intensifie le développement de solutions de pointe pour répondre aux défis de l'agriculture moderne. Elle a pour vision de devenir une zone d'innovation de calibre mondial en agtech et bioproduits végétaux, qui se distingue par sa capacité à cultiver un écosystème fertile pour l'émergence de solutions agricoles novatrices, la performance de ses entreprises technologiques et agricoles, et son rôle stratégique comme accélérateur et pionnier face aux enjeux mondiaux de sécurité alimentaire, d'autonomie alimentaire et de lutte contre les changements climatiques. En créant un environnement propice à l'innovation, la Zone Agtech offre au Québec une plateforme stratégique pour se démarquer à l'international et contribuer activement à bâtir un avenir plus durable pour l'agriculture et l'alimentation.

